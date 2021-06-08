Путин примет участие в запуске Амурского ГПЗ "Газпрома"

Завтра, 9 июня, состоится запуск Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

За этим в формате видеоконференцсвязи будет наблюдать президент России Владимир Путин.

Ожидается присоединение завода к магистральному газопроводу "Сила Сибири". Из его газа на предприятии будут выделяться ценные компоненты - метан, этан, пропан, бутан и гелий.

По производству гелия завод станет мировым лидером. Планируется производить каждый год 60 миллионов кубических метров.

На заводе выпуск этана вырастит в 7 раз, а выпуск гелия - в 16.