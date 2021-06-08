Борьба с коронавирусом требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества, считает президент РФ Владимир Путин. Он призвал извлечь уроки из пандемии .

"Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций", - говорится в обращении президента России к участникам Примаковских чтений, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Число вызовов, которые представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности, жизни и благополучию людей в разных частях света, постоянно растет, отметил Путин. "К таким вызовам, как деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности и эскалация региональных конфликтов, прибавилась эпидемия коронавируса", - подчеркнул он.