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08.06.2021 14:46
Рубрика: Власть

Путин: Система соцзащиты в стране должна стать более адресной

Текст: Айсель Герейханова
Борьба с коронавирусом показала, что вместе можно решать самые сложные задачи, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник, в День социального работника, он проводит встречу с представителями социальных организаций.
Фото: Сергей Ильин/РИА Новости Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
Фото: Сергей Ильин/РИА Новости

"Безмерной благодарности и признательности заслуживают ваши самоотверженные действия в период пандемии коронавируса. Уверен, что каждый гражданин России прочувствовал особое, человеческое измерение вашего труда, осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью", - обратился президент к участникам встречи.

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Путин отметил героическое выполнение своего долга социальными работниками и волонтерами. "Трудились на пределе сил, практически без выходных, ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей", - подчеркнул президент. Он напомнил, что государство также оказывало поддержку: были введены специальные доплаты работникам домов-интернатов, финансовую помощь от государства получили и сотрудники НКО, граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей-сирот.

"Особое содействие было оказано социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь о льготных кредитах, освобождении от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, снижении отчетности и числа проверок", - перечислил Путин меры поддержки. Президент подчеркнул, что именно в таком диалоге и сотрудничестве нужно сделать систему социальной защиты более современной и адресной.

"Так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе", - сказал он.

Путин напомнил, что именно 320 лет назад, 8 июня 1701 года, решением Петра Первого в России по сути началось создание системы социальной защиты на государственном уровне. Президент поздравил всех участников встречи с эти днем. Он подчеркнул, что ценности милосердия, любви к ближнему и поддержки нуждающихся скрепляют многовековую историю российского народа, служат ее духовной основой.

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