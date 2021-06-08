Новости

Решетников назвал выстраданным решение о продлении льготной ипотеки 09:14
Помощнику капитана "Амура" грозит пять лет японской тюрьмы 09:04
Каждый десятый россиянин ездит на работу на велосипеде 08:37
"Монреаль" впервые с 2014 года дошел до полуфинала Кубка Стэнли 08:23
Число заразившихся COVID-19 в Индии приблизилось к 29 миллионам человек 08:05
Axios: В Киеве неверно истолковали слова Байдена о членстве Украины в НАТО 07:49
В Токио начали вакцинацию полицейских и пожарных 07:43
Байден и Зеленский обсудили по телефону борьбу с коррупцией и партнерство 07:13
ВОЗ: Активная вакцинация снизит риск распространения новых штаммов 06:31
Для поездки на Корсику с 9 июня потребуется паспорт вакцинации 06:06
Глава Росгеологии объяснил неисполнение контрактов на 2,4 млрд рублей 06:00
В Австралии найден динозавр размером с баскетбольную площадку 05:56
В Китае три горняка оказались под завалом при обрушении шахты 05:27
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge 04:50
Пушков назвал позерством намерение США говорить с Россией с позиции силы 04:28
АТОР: Число иностранцев, желающих привиться в РФ, составляет несколько тысяч 04:00
Мурашко: Данные о возможности вакцинации "Спутником V" беременных изучаются 03:27
Выручка Christie's по итогам "русских торгов" превысила 8 млн долларов 03:15
В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от COVID-19 02:53
Генсек НАТО: Диалог с Россией не является признаком слабости 02:35
Цеков исключил возможность переговоров США с Россией "с позиции силы" 01:51
США заявили о выводе половины своих войск из Афганистана 01:24
Власти США вернули Colonial Pipeline выплаченные хакерам 2,3 млн долларов 00:54
Блинкен примет участие в саммите США и РФ в Женеве 00:06
TikTok намерен собирать "голоса" и "лица" пользователей 07.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 09:11

Инвестор дает две очереди

"Архбум тиссью групп" в три раза нарастит производственные мощности в Калужской области
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 124(8475)
Завод "Архбум тиссью групп" построит на территории индустриального парка "Ворсино" Калужской области вторую и третью очереди завода по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения. Объем инвестиций оценивается в 20 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение между правительством региона и ООО "Архбум тиссью групп" (входит в Группу компаний Pulp Mill Holding) было подписано на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.
ООО "Архбум тиссью групп" вложит в строительство новых мощностей 20 миллиардов рублей. Фото: Сергей Николаев/РГ ООО "Архбум тиссью групп" вложит в строительство новых мощностей 20 миллиардов рублей. Фото: Сергей Николаев/РГ
ООО "Архбум тиссью групп" вложит в строительство новых мощностей 20 миллиардов рублей. Фото: Сергей Николаев/РГ

Это самая масштабная договоренность, достигнутая регионом в рамках ПМЭФ-2021. После реализации третьей очереди производственные мощности "Архбум тиссью групп" в Калужской области возрастут в три раза, предприятие сможет выпускать до 210 тысяч тонн продукции в год. Появятся и новые рабочие места - число сотрудников завода увеличится с 299 до 685. Завершить инвестпроект компания намерена в конце 2024 года.

На предприятии появятся две новые бумагоделательные машины. Соглашение о поставках компания "Архбум тиссью групп" заключила с производителем оборудования "Valmet АВ" в конце апреля 2021 года. Мощность каждой машины составит 70 тысяч тонн товарной продукции в год. Один агрегат будет введен в эксплуатацию в 2022 году, второй - в 2023-м. Также на производственной площадке установят дополнительные конвертинговые линии для выпуска санитарно-гигиенических изделий.

Стоит отметить, что ряд мероприятий по созданию второй очереди нового производства уже реализован. В частности, в апреле 2021 года открылся склад готовой продукции.

Как рассказала "РГ" председатель совета директоров ООО "Архбум тиссью групп" Ирина Галахова, срок окупаемости инвестиций оценивается в десять лет. Оборудование, которое появится на предприятии, относится к самому последнему поколению, оно позволяет производить продукцию различной слойности, цвета, тиснения, компоновки под самые разные запросы рынка. Высокое качество продукции при конкурентной цене даст возможность компании выйти на новые рынки и укрепить позиции там, где "Архбум тиссью групп" уже присутствует.

После реализации проекта третьей очереди производственные мощности "Архбум тиссью групп" в Калужской области возрастут в три раза - до 210 тысяч тонн в год

- Благоприятный инвестиционный климат, теплые, дружеские отношения с администрацией Калужской области способствуют тому, что мы продолжаем свое развитие на территории региона, - подчеркнула Ирина Галахова.

Компания "Архбум тиссью групп" пришла в индустриальный парк "Ворсино" в 2013 году.

- Мы искали площадку, мониторили ситуацию в разных регионах. В итоге выбор пал на Калужскую область. Здесь сложилось несколько факторов: у региона очень выгодное географическое положение, что дает возможность создавать удобные логистические цепочки. Также Калужскую область отличает хороший инвестиционный климат. Поэтому, когда встал вопрос о расширении мощностей, мы даже не стали особо искать другие площадки, решили развивать производство здесь, - сообщил "РГ" директор "Архбум Тиссью Групп" Александр Туфанов.

Первая очередь завода была реализована как приоритетный инвестиционный проект Калужской области. Региональные власти обеспечили подключение к инженерным сетям, предоставили ряд налоговых льгот. Реализацию третьей очереди строительства "Архбум Тиссью Групп" планирует организовать через СПИК - специальный инвестиционный контракт. Также компания планирует воспользоваться особым инвестиционным режимом через инструмент ЗПК - защиту и поощрение капиталовложений. Это относительно новый в отечественном законодательстве механизм, он "цементирует" условия реализации проектов даже при изменении рыночной конъюнктуры.

По словам директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака, стратегическая цель "Архбум тиссью групп" - занять лидирующие позиции по продаже санитарно-гигиенической продукции под брендом Soffione на российском рынке.

Все необходимые возможности для этого есть. В частности, в прошлом году, который оказался весьма сложным для всей отечественной экономики, предприятие смогло расширить свое присутствие на рынке до четырех процентов. Компания работает в сегментах "B2B", "B2С" и "СТМ", каждое из направлений будет развиваться.

Сейчас продукция "Архбум тиссью групп" представлена во всех регионах страны от Калининграда до Владивостока. В прошлом году компания начала работать на экспорт, наладила поставки в страны СНГ, а также Западную и Восточную Европу. Таким образом, рынки сбыта для кратного увеличения объемов производства компании уже определены.

Прямая речь

Владислав Шапша, губернатор Калужской области:

- Есть предприятия, которые, начиная свой проект, продолжают его дальше и дальше. То, что мы подписали соглашение о реализации очередного этапа, - это замечательный факт. Я хочу напомнить, что до этого уже был реализован проект общей стоимостью 11 миллиардов рублей. В прошлом году мы открыли большой завод по производству бумаги тиссью, уже открыт склад готовой продукции. Следующий шаг - новые рабочие места, новые налоги и новый бизнес в Калужской области.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Калужская область СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge
Для российского флота построят ракетный корвет-невидимку "Меркурий"
Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом
Apple представила iOS 15