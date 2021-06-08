Завод "Архбум тиссью групп" построит на территории индустриального парка "Ворсино" Калужской области вторую и третью очереди завода по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения. Объем инвестиций оценивается в 20 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение между правительством региона и ООО "Архбум тиссью групп" (входит в Группу компаний Pulp Mill Holding) было подписано на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

Это самая масштабная договоренность, достигнутая регионом в рамках ПМЭФ-2021. После реализации третьей очереди производственные мощности "Архбум тиссью групп" в Калужской области возрастут в три раза, предприятие сможет выпускать до 210 тысяч тонн продукции в год. Появятся и новые рабочие места - число сотрудников завода увеличится с 299 до 685. Завершить инвестпроект компания намерена в конце 2024 года.

На предприятии появятся две новые бумагоделательные машины. Соглашение о поставках компания "Архбум тиссью групп" заключила с производителем оборудования "Valmet АВ" в конце апреля 2021 года. Мощность каждой машины составит 70 тысяч тонн товарной продукции в год. Один агрегат будет введен в эксплуатацию в 2022 году, второй - в 2023-м. Также на производственной площадке установят дополнительные конвертинговые линии для выпуска санитарно-гигиенических изделий.

Стоит отметить, что ряд мероприятий по созданию второй очереди нового производства уже реализован. В частности, в апреле 2021 года открылся склад готовой продукции.

Как рассказала "РГ" председатель совета директоров ООО "Архбум тиссью групп" Ирина Галахова, срок окупаемости инвестиций оценивается в десять лет. Оборудование, которое появится на предприятии, относится к самому последнему поколению, оно позволяет производить продукцию различной слойности, цвета, тиснения, компоновки под самые разные запросы рынка. Высокое качество продукции при конкурентной цене даст возможность компании выйти на новые рынки и укрепить позиции там, где "Архбум тиссью групп" уже присутствует.

После реализации проекта третьей очереди производственные мощности "Архбум тиссью групп" в Калужской области возрастут в три раза - до 210 тысяч тонн в год

- Благоприятный инвестиционный климат, теплые, дружеские отношения с администрацией Калужской области способствуют тому, что мы продолжаем свое развитие на территории региона, - подчеркнула Ирина Галахова.

Компания "Архбум тиссью групп" пришла в индустриальный парк "Ворсино" в 2013 году.

- Мы искали площадку, мониторили ситуацию в разных регионах. В итоге выбор пал на Калужскую область. Здесь сложилось несколько факторов: у региона очень выгодное географическое положение, что дает возможность создавать удобные логистические цепочки. Также Калужскую область отличает хороший инвестиционный климат. Поэтому, когда встал вопрос о расширении мощностей, мы даже не стали особо искать другие площадки, решили развивать производство здесь, - сообщил "РГ" директор "Архбум Тиссью Групп" Александр Туфанов.

Первая очередь завода была реализована как приоритетный инвестиционный проект Калужской области. Региональные власти обеспечили подключение к инженерным сетям, предоставили ряд налоговых льгот. Реализацию третьей очереди строительства "Архбум Тиссью Групп" планирует организовать через СПИК - специальный инвестиционный контракт. Также компания планирует воспользоваться особым инвестиционным режимом через инструмент ЗПК - защиту и поощрение капиталовложений. Это относительно новый в отечественном законодательстве механизм, он "цементирует" условия реализации проектов даже при изменении рыночной конъюнктуры.

По словам директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака, стратегическая цель "Архбум тиссью групп" - занять лидирующие позиции по продаже санитарно-гигиенической продукции под брендом Soffione на российском рынке.

Все необходимые возможности для этого есть. В частности, в прошлом году, который оказался весьма сложным для всей отечественной экономики, предприятие смогло расширить свое присутствие на рынке до четырех процентов. Компания работает в сегментах "B2B", "B2С" и "СТМ", каждое из направлений будет развиваться.

Сейчас продукция "Архбум тиссью групп" представлена во всех регионах страны от Калининграда до Владивостока. В прошлом году компания начала работать на экспорт, наладила поставки в страны СНГ, а также Западную и Восточную Европу. Таким образом, рынки сбыта для кратного увеличения объемов производства компании уже определены.

Прямая речь

Владислав Шапша, губернатор Калужской области:

- Есть предприятия, которые, начиная свой проект, продолжают его дальше и дальше. То, что мы подписали соглашение о реализации очередного этапа, - это замечательный факт. Я хочу напомнить, что до этого уже был реализован проект общей стоимостью 11 миллиардов рублей. В прошлом году мы открыли большой завод по производству бумаги тиссью, уже открыт склад готовой продукции. Следующий шаг - новые рабочие места, новые налоги и новый бизнес в Калужской области.