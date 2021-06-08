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08.06.2021 18:00
Рубрика: Власть

Департамент ЖКХ Москвы возглавил Вячеслав Торсунов

Текст: Ирина Огилько

В столичном департаменте жилищно-коммунального хозяйства произошла перестановка. Прежний руководитель ведомства ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию". Его кресло занял Вячеслав Торсунов. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале мэра Москвы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В департаменте ЖКХ в последние шесть лет меняется уже четвертый руководитель. Так, еще вчера занимавший кресло руководителя Александр Соловьев продержался на должности чуть более двух лет. Самой яркой и большой его работой стала подготовка и перевод с января 2020 года городской системы сбора отходов на двухпоточную линию, когда отдельно собирается вторсырье и отдельно смешанные отходы. За первый год программы, как отчитывались власти в декабре 2020 года, удалось собрать более 855 тысяч тонн вторсырья, что в полтора раза больше, чем за весь 2019 год. То есть основная цель была достигнута. Уволен он с поста и с государственной службы с формулировкой "по собственному желанию".

К вечеру вторника, когда еще не успели заменить страницу на портале департамента ЖКХ Москвы в разделе о руководителе, появились данные о новом назначении. "Принять Торсунова Вячеслава Юрьевича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - сообщает документ, опубликованный на портале mos.ru.

Что касается нового руководителя, то пришел он в департамент с поста замгендиректора Фонда капремонта Москвы. Эту должность он занял в декабре 2020 года. А свою трудовую деятельность он начал в 1985 году. Общий стаж составляет 35 лет, в том числе на государственной службе - более 15 лет. С 1997 года по февраль 2012 года работал на различных должностях в государственных органах исполнительной власти, в коммерческих организациях энергетической и коммунальной сферах, занимаясь в том числе вопросами строительства и капитального ремонта. С января 2000 года по март 2004 года являлся заместителем губернатора Кировской области. С февраля 2012 года по ноябрь 2020 года - заместителем директора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства Российской Федерации.

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