Депутаты Воронежской облдумы помогли семьям с детьми

Итоги тематической недели приемов граждан по вопросам материнства и детства подвели в регионе. Жители Воронежской области подали более 800 обращений. Почти 60 процентов вопросов удалось разрешить.

Неделя приемов проходила с 31 мая по 4 июня на площадках "Единой России" в Воронеже и муниципальных районах. Встречи с гражданами провели депутаты городской, областной и Государственной думы, сенаторы, специалисты профильных органов власти.

Так, на приеме с участием председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова были рассмотрены вопросы по организации летнего детского отдыха, компенсации стоимости путевки в детский лагерь, по мерам поддержки многодетных семей и получению выплат, анонсированных президентом в послании Федеральному собранию. По итогам встречи с гражданами он поручил коллегам из регионального парламента усилить в округах разъяснительную работу с населением о предоставлении льготных путевок и правилах получения компенсации за них.

- Благополучию семей с детьми в Воронежской области уделяется особое внимание власти. Законодательством региона им гарантирована широкая система мер соцподдержки. Эта серьезная задача комплексно обеспечивается депутатами, исполнительными органами власти и местного самоуправления. Нам важно получить обратную связь, понять, где необходимо усилить контроль, повысить эффективность господдержки семей с детьми, разработать дополнительные законодательные инициативы, - подчеркнул Владимир Нетесов.

Как рассказала депутат Воронежской областной думы Марина Андрейчук, люди обращались по вопросам, касающимся опекунства и приемных семей, предоставления мест в детсадах, оформления выплаты взамен земельных участков для многодетных, а также выплаты алиментов на несовершеннолетних детей.

- Парламентарии оказали помощь детским садам и школам, учреждениям дополнительного образования в приобретении оборудования, ремонте, обустройстве прилегающей территории. В рамках тематической недели депутаты организовывали спортивные праздники, экскурсии, походы в театры и музеи для детей из многодетных семей и домов-интернатов, ребят с ограниченными возможностями здоровья, - добавила Марина Андрейчук.

Также в ходе приемов поступали просьбы об адресной помощи малообеспеченным родителям - им помогли купить для детей самокаты, велосипеды и игрушки.