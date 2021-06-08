Экс-солист "Агаты Кристи" дал "пьяный" концерт под Владимиром

Глеб Самойлов не смог закончить выступление в поселке Вольгинском, так как не держался на ногах. Пьяного гостя пришлось увести со сцены.

Концерт бывшего солиста группы "Агата Кристи" с его новым проектом The Matrixx во Владимирской области должен был состояться 7 июня.

Судя по видео, которые выложили зрители в соцсетях, Глеба Самойлова вывели на сцену под руки. Он шатался и издавал нечленораздельные звуки. Администратор помог певцу занять более устойчивое положение сидя, но петь у Глеба все равно не очень получалось. Вскоре Самойлова увели. " Это лучшее, что они могли сделать для нас", - отреагировал ведущий опен-эйра.

9 июня у The Matrixx запланировано выступление в Екатеринбурге.