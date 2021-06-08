В очередной раз мы "неожиданно" столкнулись с нехваткой кадров на сезонные работы как раз перед началом этого самого сезона. Говоря о нехватке персонала на том или ином направлении, мы традиционно вспоминаем, что у нас в стране много безработных граждан (по данным Росстата на март 2021 года - 4,1 миллиона человек). И особенно часто на этом акцентируют внимание сейчас, в постпандемический период, когда правительство реализует общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям в ней.

Почему же происходит этот провал в кадровом обеспечении аграрной отрасли? Давайте попробуем разобраться.

Первое, что приводят в обоснование, - низкий уровень оплаты труда и тяжелые условия на сезонных работах в сельском хозяйстве. Почему наниматели не хотят платить больше и улучшать быт для своих сотрудников? Ожидаемый ответ: это повысит издержки, себестоимость продукции возрастет, и она будет неконкурентоспособной по сравнению с импортной.

Давайте тогда зададим вопрос: а какие меры принимает государство, чтобы компенсировать это неравенство и стимулировать сельхозпроизводителей повышать уровень оплаты труда, переходить на современные технологии, улучшать условия труда, в том числе сезонных рабочих? Насколько эффективны эти меры? Или же, как часто бывает, финансирования не хватает?

Кто-нибудь сопоставлял требуемый объем расходов на перечисленные мероприятия с теми потерями (кстати, не только экономическими, но и социальными, демографическими), которые несет наша страна из-за того, что ее граждане не обеспечиваются рабочими местами, не замещается импорт, не растет потребление качественных продуктов на внутреннем рынке? Может быть, вложиться в "дорогую" отечественную рабочую силу в итоге гораздо выгоднее, чем пытаться решить проблему за счет мигрантов?

Но тут возникает и другая проблема. Насколько безработные граждане готовы и способны участвовать в сезонных работах на селе? Здесь нужно быть откровенными и прислушаться к голосу аграриев. А от них мы часто слышим, что как местные селяне, так и приезжие из городов и других регионов России зачастую неэффективны в работе, безответственны, недисциплинированны - и в этом плане заметно уступают мигрантам, которые нацелены на работу, на результат, так как от этого зависит их доход. То есть фактически наниматели указывают на то, что одна из причин низкого уровня оплаты сезонного труда для наших граждан - низкая производительность их труда.

И здесь мы приходим к необходимости подготовки потенциальных сезонных рабочих. Современное сельское хозяйство - интенсивное и технологичное производство, на котором даже у неквалифицированных сотрудников ответственность достаточно высока. Это не место для случайных и безответственных людей. Поэтому, когда нам говорят, что российские безработные не хотят трудиться на сезонных работах, что они не подходят для этого, резонно спросить: а какую подготовительную работу с ними проводили? Предусмотрены ли были отбор, какое-либо вводное обучение? И кто должен взять это на себя? Неправильно было бы возлагать данную задачу на работодателей. Здесь как раз активно должно проявить себя государство и его органы в сфере занятости населения и образования. А возможно, и общественные организации.

У нас развернута масштабная работа со студенческими отрядами. Не раз поднимался вопрос о трудоустройстве на сезонные работы в сельское хозяйство именно студентов - в первую очередь аграрных вузов. Такие примеры в стране есть, но они не носят массового характера. Зачастую сложности возникают с обеспечением мест для проживания студентов, их быта и досуга. Это дополнительные затраты, которые многие работодатели не в состоянии взять на себя.

Следует отметить, что Минсельхоз России делает некоторые шаги в этом направлении. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрено возмещение до 90 процентов понесенных сельхозпроизводителями затрат, связанных с проживанием и оплатой труда студентов на период производственной практики.

Но нужны и другие меры. Например, сейчас много говорят о том, что мероприятия государственной молодежной политики охватывают лишь малую часть молодых людей, что многие форматы устарели, что большой пласт молодежи не готов участвовать в предлагаемых событиях, так как это отрывает их от учебы, работы (а значит, и заработка). Возможно, стоит наряду с образовательными форумами проводить и образовательно-трудовые смены, где молодые люди могли бы и работать, и получать актуальные знания, и отдыхать.

Очевидно, что проблема нехватки сезонных рабочих в сельском хозяйстве не сугубо отраслевая проблема. Она гораздо шире. Поэтому и решаться она должна не только Минсельхозом в ситуативном сотрудничестве с Министерствами труда, внутренних дел и некоторыми другими ведомствами. Более того, мы знаем, что подобные проблемы есть и в других отраслях, например в строительстве и ЖКХ. Поэтому на замену нынешней практике оперативного и не вполне эффективного решения задач по мере их поступления нужно выработать системные подходы, которым отраслевые ведомства должны следовать постоянно.

Рабочая сила - это не сезонные фрукты, про которые мы часто не задумываемся, откуда они берутся. Это люди.