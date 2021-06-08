Электросамокат - настоящий транспорт последней мили, который активно использует не только население, но и профессиональные игроки на рынке доставки продукции. Сказывается и общий для крупных городов тренд на отказ от топливного транспорта в пользу электрического.

Технические характеристики топовых электросамокатов позволяют развивать скорость до 100 км/ч - по крайней мере, по заявлениям производителей (Dualtron, Halten и Aqiho). Правда, и вес такого транспортного средства может достигать 35-45 кило, что не делает его легким и компактным.

У велосипедиста максимальная зафиксированная скорость при движении по ровной поверхности не превышает 51 км/ч. Кроме того, на велобайке нужно прилагать усилия для обеспечения движения, что в условиях теплой и жаркой погоды вызывает дискомфорт. При использовании электросамокатов таких проблем нет. Они значительно маневреннее, чем велосипеды, особенно при движении в плотном потоке людей. Они компактнее, поэтому с ними гораздо удобнее перемещаться в общественном транспорте.

К минусам здесь можно отнести обязанность компаний устанавливать парковочные станции (как и для велосипедов) и заменять батареи, риски потери и порчи электросамокатов со стороны клиентов, высокие операционные издержки, необходимость в качественном программном обеспечении и его эффективной работе. Неслучайно сейчас на рынке лидируют крупные игроки - как правило, "дочки" известных компаний: S7 Airlines, Сбера, "Яндекса" и других.

Большие скорости электросамокатов предполагают угрозу для здоровья пользователей. А в случае движения в плотном потоке пешеходов, других НТС либо по проезжей части возникает риск аварий и угроза для здоровья населения.

Поэтому важным вопросом становится развитие инфраструктуры для НТС, проработка их интеграции в транспортный и пешеходный потоки города, а также административной ответственности за правонарушения. Минтранс РФ уже предложил, например, ограничить скорость движения средств микромобильности в пешеходном потоке до 20 км/ч с приоритетом пешеходов.

В вопросе безопасности электросамокатов могут помочь новые технологии, например компьютерное зрение и искусственный интеллект - для обнаружения бордюров, пешеходов и других препятствий. Шведский стартап Voi имеет достаточно серьезные наработки в этом направлении. Однако о массовом применении в кикшеринге речи пока не идет.

Владельцы компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду, обеспокоены их защитой от вандализма и краж. Каждый год по этим причинам безвозвратно теряется примерно полтора процента от их парка техники. Основная защита сегодня - это страхование (однако тарифы часто нерентабельны для прокатчиков) и возмещение убытков за счет оборота. Электросамокаты оснащены трекерами, которые передают сигнал, и их легко можно обнаружить. Сохранности способствует и наличие видеокамер в местах парковок.

Развитие проката электросамокатов в среднесрочной и долгосрочной перспективе может стать прибыльным вложением средств. В 2019 году прогнозировался рост рынка микромобильности с 300 до 500 миллиардов долларов. Однако распространение COVID-19 изменило приоритеты населения. В отчете McKinsey о влиянии пандемии на микромобильность отмечается снижение пассажиро-километров в мире на 50-60 процентов. Однако опрос семи тысяч респондентов на семи глобальных рынках (проведенный той же компанией) показал, что 9-12 процентов респондентов при возвращении к доковидной жизни станут использовать микромобильные средства для перемещения.

Рычаг развития рынка - тарифы. Сегодня в силу большого спроса тарифы на аренду достигают семи-восьми рублей за минуту, а для создания эффекта массовости обоснованная величина - три-четыре рубля.

Вместе с тем стремительный рост популярности электросамокатов может негативно сказаться на развитии шеринга. Ведь у людей увеличивается желание иметь такой транспорт в собственности. Его удобнее хранить дома, чем велосипед. Его можно взять в офис, в любой общественный транспорт, убрать в багажник автомобиля, то есть использовать постоянно.

Поэтому можно прогнозировать некоторый бум кикшеринга по мере выхода из коронакризиса, затем - выход на определенный объем (плато) и сокращение спроса в связи с покупкой электросамокатов гражданами. Шеринг, скорее всего, станет зональным и будет сконцентрирован в местах отдыха.