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08.06.2021 13:16
Рубрика: Общество

Эндокринологи поддержали идею Румянцева о двукратном увеличении финансирования медицины

Текст: Анна Полтавцева
Фото: пресс-служба НМИЦ эндокринологии

Финансирование здравоохранения в России должно быть существенно увеличено. В этом сошлись участники дискуссии в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) эндокринологии Минздрава России.

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"Подушевые нормативы финансирования на одного пациента в нашей стране существенно уступают показателям европейских государств. Если на медицину выделяется менее 5% от общего объема ВВП, в здравоохранении происходит стагнация. В ближайшие годы финансирование здравоохранения необходимо удвоить", - считает Александр Румянцев.

Среди важнейших направлений совершенствования медицинской помощи в Российской Федерации президент Центра имени Д. Рогачева назвал развитие педиатрической службы и ее ключевого звена - детской онкологии и гематологии. Созданная в Москве эффективная технологическая школа и реабилитация, по словам Румянцева, позволили многократно улучшить качество лечения: сегодня в столице выздоравливает 91,3% детей с онкологическими заболеваниями, при том, что ранее их было всего 7%.

Президент НМИЦ эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава России, президент Российской ассоциации эндокринологов академик Иван Дедов в свою очередь призвал выстроить в системе здравоохранения крепкую вертикаль финансирования и действенную вертикаль власти. Без этого невозможно эффективное развитие современной высокотехнологичной медицины, отметил Иван Дедов, подводя итоги дискуссии.

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