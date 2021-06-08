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08.06.2021 22:40
Рубрика: Экономика

Великие пути

Где в Москве пролегают самые живописные велосипедные маршруты?
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 126(8477)
Долгое время столицу ругали за неравномерное развитие велосипедной инфраструктуры. Вроде бы и система велопроката расширяется каждый год, и цены на аренду доступны. Но где кататься? Велодорожек немного, а за пределами центра их и вовсе поискать. Правда, в этом году ситуация начала меняться - уже разметили около десятка временных велополос, а всего за лето их обещают нарисовать до 80 км. Корреспондент "РГ" испытал новые "выделенки" для велосипедистов, а заодно вспомнил старые, но очень живописные маршруты для двухколесных.
Одна из велодорожек в музее-заповеднике "Коломенское" проложена возле дворца царя Алексея Михайловича. За красочными фотографиями сюда едут и на велосипедах, и на свадебных лимузинах. Фото: Александр Корольков Одна из велодорожек в музее-заповеднике "Коломенское" проложена возле дворца царя Алексея Михайловича. За красочными фотографиями сюда едут и на велосипедах, и на свадебных лимузинах. Фото: Александр Корольков
Одна из велодорожек в музее-заповеднике "Коломенское" проложена возле дворца царя Алексея Михайловича. За красочными фотографиями сюда едут и на велосипедах, и на свадебных лимузинах. Фото: Александр Корольков

От кольца до кольца

Новые велополосы за последние пару недель успели нарисовать и в центре, и на окраинах. Делают по ночам, так что велосипедисты порой оказываются в недоумении - вчера вечером здесь ехал и жался к обочине от обгоняющих авто, а сегодня уже чувствую себя королем! Примерно такие чувства испытал и я, приехав протестировать трассу на улице Петровка.

Фото: iStock
Каждый десятый россиянин ездит на работу на велосипеде

Она, напомню, тянется от Большого театра до знаменитого здания московского главка полиции под номером 38. На велосипеде я здесь гонял не раз, и обычно это было не самое увлекательное путешествие - вокруг красивая архитектура, но смотреть приходится только на дорогу. Иначе или в пешехода въедешь, или дверь припаркованной машины откроется прямо в тебя. Последний риск остается и сейчас, поскольку велополоса идет частично вдоль припаркованных авто, но все же разметка сделала огромное дело. "Казалось бы, просто нарисовали оранжевой краской узкую полоску, но поведение водителей уже другое - держатся в стороне, чувствую себя гораздо безопаснее, - делится впечатлением студент расположенного неподалеку РГГУ Иван. - Я испытал уже несколько новых велополос и в целом доволен - комфортнее стало и велосипедистам, и самокатчикам. Только полос нужно больше, и чтобы они перетекали одна в другую".

Пока разрывы действительно остаются, хотя справедливости ради - с той же Петровки велополоса продолжается и на Каретном Ряду. Благодаря этому можно доехать практически от Кремля до Садового кольца. Появилась велодорожка и на соседней Малой Дмитровке - самое интересное, что я и раньше ездил там именно на том месте, где ее нарисовали. Теперь гораздо удобнее - едешь и уже не чувствуешь себя изгоем среди автомобилистов и пешеходов.

Пришли оранжевые "выделенки" и на окраины. Например, на Мячковский бульвар - он ведет от станции метро "Братиславская" до парка на набережной Москвы-реки. В принципе, здесь было удобно кататься и раньше - тротуары довольно широкие и малолюдные, но со своей полосой все же комфортнее. К тому же теперь можно взять байк в аренду прямо на прокатной станции у метро и устроить увлекательное путешествие по бульварам и набережным - на это можно смело закладывать весь выходной.

Старые, но полезные

Никуда не делись и старые велополосы, нарисованные в прежние годы. Лично мой фаворит - полоса, которая тянется по всему Бульварному кольцу, причем с двух его сторон. Встречных здесь нет не только машин, но и других велосипедистов. Чем хорош этот маршрут? Во-первых, тянется на многие километры, а значит, кататься можно долго. Во-вторых, едешь по историческому центру, есть на что посмотреть. В-третьих, подземные переходы и прочие труднопреодолимые препятствия встречаются редко, так что кататься комфортно и не надо тягать тяжелый байк по лестницам.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Какие районы Москвы лучше посетить на велосипеде

Сравнить с этим маршрутом, пожалуй, могу только велодорожки в парках - их там проложено больше 70 км. Про Парк Горького и Воробьевы горы говорить не буду - там не катался только ленивый. А что насчет Коломенского? По оценке многих велосипедистов, там проложен один из самых живописных маршрутов столицы. Велодорожек в музее-заповеднике две - одна начинается у входа со стороны улицы Новинки и заканчивается на набережной. Протяженность около 5 км, на которых встречаются и памятники деревянного зодчества, и знаменитая церковь Вознесения - между прочим, это первый каменный шатровый храм на Руси. Он включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Второй маршрут - круговой. Здесь точно не заблудитесь - стартуете у дворца царя Алексея Михайловича и там же финишируете. Протяженность около 3 км, помимо роскошного, пусть и воссозданного деревянного дворца маршрут пролегает через Дьяковский фруктовый сад, Голосов овраг и мимо белоснежного храма Усекновения главы Иоанна Предтечи XVI века. Периодически здесь проводят велоэкскурсию "Царь Алексей Михайлович и Иван Грозный" - так велопрогулку можно совместить с изучением истории.

Есть своя велодорожка и в парке "Северное Тушино". Казалось бы, что может быть интересного в зеленой зоне с таким названием? Рядовой парк в спальном районе - что тут особенного? Но как бы не так! Это единственное место в Москве, где, накручивая педали по набережной, можно вдруг встретить... подводную лодку! Это не шутка - здесь, на берегу Химкинского водохранилища, стоит подлодка Б-396 "Новосибирский комсомолец".

Крутя педали в парке "Северное Тушино" можно встретить подводную лодку 

Многие годы она несла службу в составе Военно-морского флота, а сегодня стала главным экспонатом музея ВМФ. При желании можно посетить не только сам музей, но и сходить на экскурсию внутрь лодки - впечатления гарантированы. Здесь же, на берегу, стоит и экраноплан "Орленок" - тоже уникальная военная машина. Если техника интересует мало, можно просто покататься по набережной с видом на воду и расположенный на другом берегу Северный речной вокзал - отсюда он выглядит как плывущий корабль.

Ну а самым велосипедным можно, пожалуй, назвать парк "Сокольники" - здесь проложено 12 км велодорожек. Они захватывают не только центральные площадки парка, но ведут к Сиреневому саду, Большому розарию, Собачьему пруду и другим красивым местам.

Кстати

Колеса напрокат

Москвичи и туристы в одном только мае совершили на велосипедах городской системы велопроката больше 800 тысяч поездок, заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов. А с момента открытия этого сезона поездок набралось уже больше 1,4 миллиона. Так что если своего велосипеда у вас нет, то присоединяйтесь к армии пользователей "Велобайка" - подробности на сайте velobike.ru.

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