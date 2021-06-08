Активный сезон дорожных работ в регионах Черноземья показал, что процесс строительства и реконструкции трасс требует корректировки. Стоимость материалов растет, качество дорожного полотна проверяется более скрупулезно, в связи с чем подрядные организации вынуждены менять подходы к работе из-за жестких требований заказчиков - региональных структур.

Перспективы движения

Строительство новых дорог, мостов и развязок в регионах не просто требование времени, а обязательное условие для развития каждой территории. Именно от транспортной инфраструктуры зачастую зависит инвестиционная привлекательность области, а также создание и потери валового регионального продукта. Сама отрасль дорожного строительства становится все более капиталоемкой: те компании, которые работают на рынке возведения и содержания дорог, начали активно вкладываться в собственную материальную базу и инновации.

Эксперты отмечают, что иначе и быть не могло бы. Ведь планы дорожных работ как в регионах, так и на федеральном уровне становятся все амбициознее.

Глава Росавтодора Роман Новиков в рамках прошедшей в Курске коллегии ведомства обозначил одну из таких целей - сделать федеральную трассу М-2 "Крым" полностью четырехполосной. Пока узкие ее участки - это не только места с очень медленным трафиком. Они еще и аварийно опасны. В состав трассы входят участки обхода Курска, где сейчас как раз идет ремонт. Роман Новиков подчеркнул: важность трассы для курян и тех, кто по ней едет в другие регионы, сложно переоценить.

- Качество и сроки выполнения дорожных работ, которые проводятся по маршруту от Москвы до Курска, можно оценить удовлетворительно, - отметил Роман Новиков. - Все полностью соответствует запланированному графику. Мы прекрасно понимаем, насколько значима эта дорога для курян.

Параллельно в регионе идут работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", и курский губернатор Роман Старовойт отметил, что сумма финансирования почти 50 объектов превысила 1,6 миллиарда рублей. Он напомнил, что реализуются в том числе и знаковые проекты.

- Дополнительно область получила 500 миллионов рублей, - отметил глава региона. - Это позволит нам расширить в Курске улицу Бойцов 9-й Дивизии. Сейчас она похожа на бутылочное горлышко.

Перспективные планы дорожного строительства выстроены и в Белгородской области. Здесь два года подряд получают ценную для дорожников награду "Золотой каток" за успешную реализацию нацпроекта "БКД", и, как отмечает замгубернатора Евгений Глаголев, в нынешнем году белгородцы вновь стараются соответствовать собственному уровню оперативности и качества дорожных работ.

Как и прежде, планы дорожного строительства и реконструкции в регионе направлены на расширение самых востребованных трасс. Так, здесь обустроят путепровод через Кашарский переезд в областном центре.

- Это место, где сейчас собираются огромные пробки, - говорит Евгений Глаголев. - Сделаем путепровод, и движение ускорится.

Еще один важный объект - выезд из микрорайона Нового. Он нуждается в расширении. Финансирование работ на обеих дорогах превысит миллиард рублей.

Новые горизонты

И в Белгородской, и в Курской областях намерены блестяще завершить работы в рамках национального проекта, ведь от этого зависит и дополнительное финансирование новых дорожных программ. На Белгородчине, к примеру, в прошлом году таким образом привлекли дополнительно три миллиарда федеральных рублей.

Роман Старовойт сообщил, что запросил у Москвы еще 520 миллионов рублей и эта сумма уже согласована. Средства направят на ремонт двух мостовых конструкций, и если все сложится хорошо, то уже в нынешнем году в Курске начнется строительство "архиважного объекта".

Даже самое незначительное повышение стоимости стройматериалов ставит подрядчиков в сложные условия

- Это так называемая перемычка, - пояснил он, - дорога от проспекта Дериглазова до федеральной трассы М-2 "Крым". Если мы в этом году начнем ее строительство и в начале следующего сумеем открыть рабочее движение, то сможем приступить и к следующему объекту - строительству многоуровневой развязки на пересечении проспекта Победы, федеральной трассы М-2 "Крым" и проспекта Дериглазова.

В том, что многоуровневая развязка на это место просится уже несколько лет, сомнений нет.

И Белгородская, и Курская области уже защитили трехлетние программы дорожных работ в Росавтодоре. Эксперты отмечают, что планирование на такой, казалось бы, длительный срок позволяет сэкономить время и деньги. В обеих областях подготовка к активному дорожному сезону нынешнего года завершилась еще в декабре - январе. Техника вышла на объекты, как только позволила весенняя погода.

Роман Старовойт отмечает, что заблаговременное проектирование, составление сметной документации, а также закупка необходимых для дорожных работ материалов - крайне важный вопрос в условиях подорожания.

Евгений Глаголев, в свою очередь, подчеркивает: подрядные организации, которые заключают контракты на дорожные работы, из-за этого попадают в сложные условия. Ведь даже незначительное изменение цены ставит под вопрос рентабельность их производства.

- И все же я предлагаю посмотреть на рост стоимости материалов не как на проблему, а как на возможность, - резюмирует он. - Ведь в таком случае часть экономики, именуемая сырьевой, начинает приносить неплохой доход, в том числе и в казну регионов.

Инновации под колесами

Справиться с проблемой в Курской области намерены с помощью новых технологий дорожного строительства. Там, где традиционными методами можно было построить километр дороги, теперь, благодаря инновациям, можно возвести в полтора раза больше. Роман Старовойт уверен, что отрасль должна становиться все более наукоемкой.

Яркий пример - технология холодного ресайклинга, которая сейчас широко используется на белгородских трассах. Специальные машины снимают и измельчают старое асфальтобетонное покрытие. После оно станет одним из компонентов дорожного основания. К асфальтобетонной крошке добавляют цемент или битум, а также стабилизаторы, благодаря которым главным качеством дорожного основания становится прочность.

Эксперты от дорожной отрасли, в свою очередь, отмечают, что пересматривать собственные инвестиционные программы, вкладывать в современную технику и обучаться технологиям заставляет не только стоимость материалов, но и жесткий контроль за качеством работ. В Белгородской области, к примеру, действует не только самый длительный срок гарантии на новые дороги - семь лет, - но и принцип "Кто содержит дорогу, тот ее и ремонтирует". Именно поэтому строить плохо в Белгородской области компаниям попросту невыгодно.