Понтон с двумя десятками столиков и мягкими диванами в окружении ярких роз и рододендронов. В глубине окружающей воды видны рыбы, а на поверхности плавают два белых лебедя и семейство уток с потомством. Так выглядит новая летняя веранда, которая в начале июня открылась на Патриарших прудах.

Мнения о том, нужен ли на Патриарших понтон с рестораном, у москвичей разделились. Фото: Сергей Михеев

"Можно посидеть у вас с чашечкой кофе и легким десертом?" - обращаюсь к официанту. "Пожалуйста, в порядке очереди", - слышу ответ. Да, желающих отдохнуть здесь, в самом центре Москвы и тем не менее в тиши и на природе, действительно хватает. Большая часть столиков, несмотря на разгар рабочего дня, занята, а свободные, оказывается, все зарезервированы.

Принадлежит веранда известному ресторатору Александру Раппопорту, к заведению которого на берегу и пристроили понтон. В итоге отдохнуть можно подальше от жилых домов и лишних глаз. Но что думают жители окружающих домов, еще недавно бунтовавшие вокруг засилья общепита на Патриарших?

"Я не против ресторанов и летних веранд на наших берегах, - говорит Елена Близе, жительница дома N 10 по Большому Патриаршему переулку. - Обижает другое: открывая очередную точку, рестораторы просто поставили нас перед фактом. У нас же и без нее на два квартала - более 20 таких заведений. К тому же понтон занимает примерно пятую часть пруда и меняет вид на памятник культуры, которым являются Патриаршие". А юрист и муниципальный депутат Пресненского района Анатолий Юшин продолжает: "Всей Москве известно, что наш район по части общепита проблемный, и новая площадка со столиками - повод для очередных претензий жителей. Но никто не счел нужным согласовать ее открытие с в советом депутатов. Да и Водный кодекс РФ, согласно которому водный объект и прибрежная десятиметровая полоса должны быть общедоступны, никто не отменял. А появление понтона превратило часть пруда в частную территорию". Действительно, когда ресторан закрыт, а открывается он в полдень, попасть на понтон нельзя - спуски по гранитным лестницам, ведущим от основного здания ресторана, перекрыты.

Рестораторы ничего не нарушают, но когда ресторан закрыт, даже пройтись по понтону нельзя

Но зато и никаких стоков в пруд тоже нет - блюда за столики приносят готовые из кухни, расположенной в капитальном здании ресторана. Там же находятся и туалеты. "Все чистенько, аккуратно, - комментирует работу нового заведения "РГ" руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. - Почему бы и нет? Новое общественное пространство, которое людям нравится". У балансодержателей территории - ГУП "Мосводосток", с которым ресторан заключил договор, претензий к содержанию пруда тоже нет. Не выявила никаких нарушений и межрайонная природоохранная прокуратура Москвы. Зампрокурора Марина Сергеева пояснила: "По статье 11 Водного кодекса РФ право пользования поверхностными водами может приобретаться, что в данном случае и сделано - департамент ЖКХ Москвы предоставил акваторию водного объекта "Патриаршие пруды" в пользование ООО "Патриаршие", которому принадлежит ресторан "Павильон" на основании заключенного договора водопользования. Нарушений мы пока не выявили".

Как вам это?

Иосиф Пригожин, продюсер:

- Мне эта идея нравится. Виды с понтона не хуже, чем в Монако. Тем более что в сам ресторан там порой сложно попасть.

Борис Самойлов, кандидат биологических наук, редактор "Красной книги Москвы":

- Патриаршие пруды - искусственный водоем, площадь его небольшая, и загромождать его понтонами нежелательно. Тем более что кафе в Москве так много, что острой необходимости создавать их еще на воде просто нет.

Анатолий Вассерман, публицист, участник интеллектуальных игр:

- Рестораны на воде - это комфортно, в них не так душно летом. Но Патриаршие пруды - место настолько прославленное исторически, что искусственный наплыв людей там очень нежелателен. Я за то, чтобы сохранить Патриаршим прудам их естественный вид.