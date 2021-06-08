Каршеринг "Яндекс. Драйв" ввел профили водителей

В каршеринге "Яндекс. Драйв" появилась новая модель анализа вождения. Теперь пользователей ранжируют по степени риска аварий, сообщили "РГ" в пресс-службе оператора.

Алгоритм способен выявлять резкие разгоны и торможения, игру в "шашечки", резкие входы в повороты. На основе этих данных формируется рейтинг водителя. Пользователи будут видеть его в приложении. Рейтинг выглядит, как цветная шкала, где уровень риска варьируется от зеленого до красного.

Для аккуратных водителей разработают программу лояльности, они смогут претендовать на снижение цены. Неаккуратным, напротив, придется переплачивать. К тому же система будет рассылать им предупреждения об опасном вождении. Если пользователь их проигнорирует, то его заблокируют в сервисе.