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08.06.2021 19:00
Рубрика: Общество

Концерт памяти первого клирика РПЦ, умершего от ковида, пройдет 8 июня

Текст: Елена Яковлева

Благотворительный концерт памяти протоиерея Александра Агейкина, первого клирика, умершего от последствий ковида в апреле 2020 года, пройдет 8 июня в храме Христа Спасителя. Памятное мероприятие благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото: Serge Serebro/wikipedia.org
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Концерт пройдет в день 50-летия священника, напоминает Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

На вечере памяти будут исполнены произведения Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и Альфреда Шнитке. В концерте также прозвучат музыкальные произведения председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополита Волоколамского Иллариона, известного автора многочисленных духовных сочинений.

Артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Сергей Пинегин исполнит духовные стихотворения святителя Димитрия, митрополита Ростовского, Аполлона Майкова, Константина Случевского и Ивана Бунина. Прозвучат и избранные фрагменты антологии русской поэзии "Круг Лета Господня" - первого поэтического издания храма Христа Спасителя, уточняет РИА-Новости.

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий совершил панихиду в память об умершем священнике.

Агейкин скончался 21 апреля прошлого года после тяжелой болезни от осложнений, вызванных ковидом. Ему было 48 лет, он стал первым клириком Русской православной церкви, умершим от последствий COVID-19.

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