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08.06.2021 19:04
Рубрика: Власть

Координатор "ЛизаАлерт" Леонов: Движение самокатов в городе необходимо регулировать

Текст: Анна Полтавцева
Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов: Важно разделить потоки пешеходов и москвичей на самокатах, а также ввести единые понятные правила для арендных и частных самокатов. Фото: пресс-служба ОНФ Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов: Важно разделить потоки пешеходов и москвичей на самокатах, а также ввести единые понятные правила для арендных и частных самокатов. Фото: пресс-служба ОНФ
Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов: Важно разделить потоки пешеходов и москвичей на самокатах, а также ввести единые понятные правила для арендных и частных самокатов. Фото: пресс-служба ОНФ

Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов заявил, что необходима система бонусов за ответственное использование электросамокатов и рейтингование агрессивных пользователей вплоть до отключения от системы. Кроме того, Леонов считает, что нужно ограничить скорость движения самокатов до 15 км/ч в пределах города там, где нет специальных велодорожек. Эти предложения он высказал на круглом столе "Индивидуальный микротранспорт" на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Фото: iStock
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"Будущее наступило, и мы сейчас в начале волны бурного роста средств индивидуальной мобильности. Необходимо создавать инфраструктуру, в том числе круглогодичную, а не душить новое запретами. Но в свою очередь компаниям-прокатчикам необходимо жестко следить за нарушениями правил. Там, где нет, необходимо ограничить скорость до 15 км/ч. Также недопустимо управлять электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, за это нужно отправлять в черный список", - подчеркнул Леонов.

Координатор "ЛизаАлерт" полагает, что этот сектор городского движения может быть эффективно отрегулирован только при условии сотрудничества государства, бизнеса и самих горожан. По мнению Леонова, важно разделить потоки пешеходов и москвичей на самокатах, а также ввести единые понятные правила для арендных и частных самокатов.

8 июня на площадке ОНФ эксперты в области транспорта, безопасности и городской среды подробно обсудили вопрос, с которым горожане буквально сталкиваются ежедневно. Новые виды микротранспорта уже несколько лет как появились во всех мегаполисах мира. Но в этом сезоне Россия, в первую очередь Москва, переживает настоящий бум электросамокатов. Основные проблемы связаны с тем, что использование средств индивидуальной мобильности никак не урегулировано законом.

Участники круглого стола сошлись на том, что необходимо вводить ограничения на скорость в городе, создать единую базу данных нарушителей, запретить групповые поездки на одном самокате, а главное - развивать культуру передвижения по городу.

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