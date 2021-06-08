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08.06.2021 02:05
Рубрика: Культура

Снова Быково

Меценат восстановит одну из самых красивых усадеб Подмосковья
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 124(8475)
Вот и решилась судьба усадьбы Быково, что находится в Раменском округе области. Она будет восстановлена и еще послужит людям в качестве музея, сообщает федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.
Посмотреть на величественную архитектуру усадьбы Быково многие приезжают уже сейчас. Фото: Фролов Михаил / "Комсомольская правда" Посмотреть на величественную архитектуру усадьбы Быково многие приезжают уже сейчас. Фото: Фролов Михаил / "Комсомольская правда"
Посмотреть на величественную архитектуру усадьбы Быково многие приезжают уже сейчас. Фото: Фролов Михаил / "Комсомольская правда"

Быково - выдающийся образец русской архитектуры и садово-паркового искусства эпохи императора Николая I. Усадьба построена в конце XVIII века по проекту известного архитектора Василия Баженова и по праву считается одной из самых красивых усадеб области. Сначала в ней жили люди, а после революции 1917 года здание отошло детской колонии. Во время Великой Отечественной войны в нем располагалась школа подрывников, а потом много лет - туберкулезная больница. И именно она поставила на будущем усадьбы жирный крест. Когда туберкулез в нашей стране был побежден и профильные больницы стали расформировывать, обживать Быково больше никто не захотел. Как известно, возбудитель туберкулеза, палочка Коха, может сохранять жизнеспособность годами, в порах дерева она, например, живет до ста лет и единственный способ избавиться от нее - огонь. А в усадьбе деревянные перекрытия.

Фото: Алексей Дружинин
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Туберкулезофобия, впрочем, сыграла усадьбе и на руку. Поскольку в нее боялись заходить, она осталась в прекрасном состоянии - не разрушена, не загажена, хотя некоторые архитектурные элементы и попортили время и отсутствие должной эксплуатации. "Но все равно - я вошел внутрь и моментально влюбился", - говорит предприниматель Андрей Ковалев. По губернаторской программе "Усадьбы Подмосковья" с 2013 года можно взять в аренду любую заброшенную усадьбу с обязательством в течение семи лет провести реставрационные работы с сохранением исторического облика здания. Как только восстановление завершается, начинает действовать льготная арендная ставка - один рубль за квадратный метр. На этих условиях власти раздали инвесторам больше 30 усадеб, и во многих из них уже сделан капитальный ремонт. Вот и Андрей Ковалев уже реставрирует усадьбу Гребнево в Щелковском округе области, превращая ее территорию в современный туристический объект, где можно с комфортом провести выходные.

На условиях льготной аренды власти раздали инвесторам более 30 усадеб, и во многих из них уже сделан капитальный ремонт

Теперь в его планах взяться и за Быково. Эту усадьбу, говорит меценат, можно привести в порядок всего за четыре года. И Ковалев уже знает, что будет здесь после реставрации. Большой и красивый музейный комплекс. За экспонатами дело не станет. Сам Андрей много лет коллекционирует рыцарские латы, знает и других предпринимателей-коллекционеров, которые не откажутся сотрудничать с музеем. Нужно лишь привести в должный вид усадебные интерьеры да решить вопрос с подъездной дорогой. Ее тоже придется ремонтировать, а возможно, частично и перекладывать - за годы, пока усадьба была заброшена, вокруг как грибы после дождя выросли многочисленные дачные товарищества, в одном месте чуть ли не посреди дороги оказался самозахваченный участок.

А пока идет оформление арендных документов на Быково, агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры заказало санитарно-эпидемиологическую экспертизу, которая должна ответить на вопрос, осталась ли в деревянных перекрытиях палочка Коха. Ее результаты будут готовы к осени. Андрей Ковалев категорический противник сжигания каких-либо элементов усадьбы. Поэтому он очень надеется на то, что никаких палочек в дереве не найдут.

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