Мини-сады появятся около будущей станции БКЛ "Сокольники"

На востоке города начали благоустраивать территорию около будущей станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил префект ВАО Николай Алешин.

По программе "Мой район" в этом году запланировано благоустроить дворы и пешеходные зоны в кварталах между улицами Старослободская, Русаковская и Стромынка, 1-ым Полевым переулком и Сокольническим Валом. Эта территория используется москвичами для прогулок, прохода к парку "Сокольники" и станции метро. Для пешеходных прогулок будут созданы транзитные маршруты, отделенные от основных дворовых территорий. Существующие дорожки обновят, проложат новые на месте "народных троп". По периметру обустроят ландшафтные группы из многолетних и декоративных растений.

Фото: Пресс-служба префектуры ВАО

Всего планируется высадить более двух тысяч кустарников и 50 деревьев. Кроме того, будет обновлена инфраструктура - будут созданы 14 детских и семь спортивных площадок, а также четыре зоны для тихого отдыха.

- Изюминкой проекта благоустройства станут мини-сады, - отметил Алешин. - На протяжении многих лет жители Сокольников ухаживают за цветочными клумбами, высаженными рядом с домом. В новых условиях они смогут реализовать еще больше творческих идей.

Фото: Пресс-служба префектуры ВАО

В этом году программа не закончится, в 2022-2023 годах благоустройство планируется провести в более отдаленных частях района. Кроме того, после завершения строительства станции метро "Сокольники" БКЛ на Сокольнической площади будет восстановлена историческая аллея, ведущая к парку "Сокольники".

Ранее сообщалось, что готовность станции метро "Сокольники" составляет 60%. На станции ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных систем, уже установлены эскалаторы. Открыть новую станцию планируется в будущем году.