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08.06.2021 11:05
Рубрика: Экономика

Мини-сады появятся около будущей станции БКЛ "Сокольники"

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба префектуры ВАО Фото: Пресс-служба префектуры ВАО
Фото: Пресс-служба префектуры ВАО

На востоке города начали благоустраивать территорию около будущей станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил префект ВАО Николай Алешин.

В Москве обустроят территорию возле станции БКЛ "Воронцовская"

По программе "Мой район" в этом году запланировано благоустроить дворы и пешеходные зоны в кварталах между улицами Старослободская, Русаковская и Стромынка, 1-ым Полевым переулком и Сокольническим Валом. Эта территория используется москвичами для прогулок, прохода к парку "Сокольники" и станции метро. Для пешеходных прогулок будут созданы транзитные маршруты, отделенные от основных дворовых территорий. Существующие дорожки обновят, проложат новые на месте "народных троп". По периметру обустроят ландшафтные группы из многолетних и декоративных растений.

Фото: Пресс-служба префектуры ВАО

Всего планируется высадить более двух тысяч кустарников и 50 деревьев. Кроме того, будет обновлена инфраструктура - будут созданы 14 детских и семь спортивных площадок, а также четыре зоны для тихого отдыха.

- Изюминкой проекта благоустройства станут мини-сады, - отметил Алешин. - На протяжении многих лет жители Сокольников ухаживают за цветочными клумбами, высаженными рядом с домом. В новых условиях они смогут реализовать еще больше творческих идей.

Фото: Пресс-служба префектуры ВАО

В этом году программа не закончится, в 2022-2023 годах благоустройство планируется провести в более отдаленных частях района. Кроме того, после завершения строительства станции метро "Сокольники" БКЛ на Сокольнической площади будет восстановлена историческая аллея, ведущая к парку "Сокольники".

Ранее сообщалось, что готовность станции метро "Сокольники" составляет 60%. На станции ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных систем, уже установлены эскалаторы. Открыть новую станцию планируется в будущем году.

Фото: Пресс-служба префектуры ВАО
В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

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