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08.06.2021 15:47
Рубрика: Власть

Мишустин поручил скорректировать для инвалидов расчет оплаты соцуслуг

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин даст поручения для подготовки изменений в законодательство, чтобы не учитывать заработную плату инвалидов при расчете средств, которые с них взимаются для оплаты социальных услуг.

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На проблему обратили внимание руководители социальных учреждений Московской области, с которыми глава правительства пообщался в ходе посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения. По их словам, инвалиды вынуждены отдавать большую часть своих средств в счет оплаты соцуслуг.

Мишустин согласился, что такую практику надо исключать: "Это неправильно. Нужно поговорить с коллегами из Государственной Думы и внести изменения в законодательство, чтобы зарплата инвалидов не учитывалась при определении базы для отчисления соответствующих выплат". Он также напомнил, что до конца следующего года правительство намерено распространить систему центров социального обслуживания на всю территорию России, а наиболее значимые социальные услуги перевести в цифровой формат.

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