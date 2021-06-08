Наталья Сергунина: На стажировку в Москву приехали волонтеры из 14 регионов России

Серию встреч и мастер-классов для руководителей добровольческих объединений из 14 регионов России проводит ресурсный центр "Мосволонтер". Пройдет она с 7 по 12 июня. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала:

"Московские волонтеры расскажут коллегам о действующих в городе социально ориентированных проектах и лучших добровольческих практиках. На протяжении недели участников стажировки ждет специальная программа, посвященная культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества".

Приехали в столицу 18 представителей волонтерских организаций из Алтайского, Краснодарского, Красноярского края, Амурской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Гостей ждет интересная программа. Например, знакомство с деятельностью столичных волонтеров-медиков, добровольцев-экологов и другими.

В свободное время гостей пригласят на обзорные экскурсии по столице и выставку некоммерческих организаций Москвы.

Стажировка проводится в рамках программы мобильности добровольцев Ассоциации волонтерских центров. Участниками программы в 2019-2020 годах стали более пяти тысяч человек из 84 субъектов России.