Вслед за гибелью озимых на юге ЦФО перед аграриями встали новые проблемы. Обильные майские дожди в главных житницах страны, в том числе в Черноземье, могут неблагоприятно сказаться на будущем сборе зерновых.

Для ряда регионов последний месяц весны выдался аномально жарким: воздух прогревался до +35 и выше. При этом традиционной засухи не было. Осадков выпало больше обычного. Кое-где ливни сопровождались градом и сильным ветром.

Так, в конце мая стихия повредила посевы сельскохозяйственных культур в Острогожском районе Воронежской области. У ООО "Авангард-Агро-Воронеж" пострадало почти 300 гектаров. На некоторых полях озимые погибли полностью. Побило градом и подсолнечник, едва отрастивший первую пару настоящих листьев. Его буквально смыло потоками воды, констатировали в районном отделе филиала ФГБУ "Россельхозцентр". В ООО "Сельхозтехника" полностью или частично потеряли посевы на 640 гектарах, в ООО "Звезда" спишут сотню гектаров ярового ячменя.

- Мы наблюдаем заплывшие поля в Курской, Белгородской, Орловской областях. Это осложняет обработку полей средствами защиты растений и подкормку удобрениями, - отметил начальник отдела развития продуктов компании "Август" Дмитрий Белов.

Похожая ситуация сложилась в Ставрополье и на Кубани: зерновые перерастают, и защитить их до фазы колошения хозяйства не успеют. В то же время в Поволжье посевы испытали температурный стресс из-за жары и засухи, часть получила термические ожоги.

Майские потери омрачили и без того не самую радужную картину с зерновыми культурами. На территории Воронежской области по озимым ударила сначала осенняя засуха, потом февральские морозы. Весеннее промерзание почвы и ледяная корка на полях довершили дело. Погибла примерно треть посевов, сообщили в правительстве региона. Это повлияет не только на отдельные хозяйства, но и на экономику области в целом. Руководитель департамента аграрной политики Алексей Сапронов обратился к президенту Национального союза агростраховщиков Корнею Биждову с просьбой о содействии в предоставлении денежных выплат аграриям, застраховавшим свои посевы под урожай 2021 года. Тонкость в том, что многие хозяйства страхуют только зимние риски.

Большую часть погибших озимых либо заменили яровыми, либо пересевают техническими культурами

Похожая ситуация сложилась и в других регионах Центрального Черноземья. Большую часть погибших озимых либо заменили яровыми (так, воронежцы уже перекрыли план по севу яровой пшеницы в полтора раза), либо пересеивают техническими культурами, пояснил руководитель лаборатории "Агроанализ-Центр" в городе Грязи Липецкой области Вячеслав Красин.

- Высокие стабильные температуры, установившиеся во второй декаде мая, благоприятствовали быстрому развитию оставшихся посевов озимой пшеницы. Сейчас важно обеспечить их защиту, так как дефицита влаги не наблюдается, - добавил эксперт. - С яровыми зерновыми ситуация складывается весьма позитивно - благодаря повышенным температурам и влажности почвы. Развитие и пшеницы, и ячменя идет активно, особенно у тех хозяйств, которые позаботились о достаточном питании и защите от сорняков. При этом в последние выходные мая в ночные часы температура воздуха снижалась до +6 градусов в сочетании с осадками, поэтому земледельцам сейчас необходимо внимательнее следить за вредителями и болезнями.

Липецкие аграрии, как и их соседи из Воронежской, Орловской и Тамбовской областей, делают ставку на масличные. Площади, занятые подсолнечником, рапсом и соей, в 2021-м и так планировали увеличить, а в связи с необходимостью пересевать поля после гибели озимых это желание только окрепло. Несмотря на меры по госрегулированию цен на масло, которые многие сельхозпроизводители не одобряют.

- Высокомаржинальные масличные культуры, которые в Липецкой области раньше практически не выращивались, теперь занимают весомую долю в севообороте, - отметил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. - Площади под рапсом и соей увеличились в этом году более чем на 10 и 20 процентов соответственно.

По данным Центра агроаналитики Минсельхоза России, область сейчас занимает первое место в ЦФО по площади сева рапса. На стимулирование производства и переработки этой культуры, а также сои липецкие аграрии получат почти 150 миллионов рублей из федерального бюджета, что почти вдвое больше прошлогодней субсидии. Тамбовской области для господдержки производства соевых бобов, семян рапса выделят 128 миллионов рублей. В целом по стране такие субсидии распределят по 40 регионам.

Больше всего сои в России сеет Амурская область, на втором месте - Курская с 260 тысячами гектаров.

Кстати

По данным МЧС и Минсельхоза России, агрегированным НСА, во втором десятилетии XXI века произошел резкий рост официально зарегистрированного ущерба от ЧС в сельском хозяйстве: если в 2000-2009 годах ущерб аграриев, оцененный по прямым затратам на возделывание погибших полей, составил 27,4 миллиарда рублей, то за 2010-2019 годы - уже более 103 миллиардов. По оценке НСА, эти потери соответствуют ущербу аграриев от потери продукции на уровне не ниже 270 миллиардов рублей за 20 лет.