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08.06.2021 18:56
Рубрика: Власть

Собянин: К концу года в столице будут работать 25 клубов для старшего поколения

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Московским пенсионерам, для которых самым трудным испытанием во время пандемии коронавируса было отсутствие общения, теперь есть куда выйти и где найти занятие по душе. В этом убедился мэр Сергей Собянин, посетив "Мой социальный центр" на юго-западе столицы, созданный для представителей старшего поколения в Ломоносовском районе.

Напомним, сеть таких центров для пожилых людей начала создаваться в столице в 2019 году. Сейчас они работают уже в 12 районах Москвы, причем, не только в центре города. В Марьиной Роще, Таганском, Преображенском, Северном Чертаново, Южном Бутово, Сокольниках, Южном Тушино, Митино, поселках Московский и Щаповское. В районе Ломоносовский "Мой социальный центр" открылся прошлой осенью. Городские власти отдали под него старое двухэтажное здание бывшего продуктового магазина. Капитально отремонтировали, заменили все коммуникации, а главное, оборудовали по принципу безбарьерной среды, чтобы центр стал доступен действительно для всех - и для пожилых людей, и для колясочников. Осмотрев, как обживаются ветераны, Сергей Собянин сказал: "Это совершенно новый формат работы, когда людям оказывается не только материальная помощь, но и душевная, создается новый круг общения".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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И в самом деле, здесь, на улице Крупской, комфортно может почувствовать себя человек, которому, например, стало не хватать большой компании. В шумной гостиной он встретит компаньонов доя игры в бильярд, пинг-понг, другие настольные игры. Хочется просто посидеть за книгой, но не в одиночку, как дома, или поговорить с кем- то по душам? Для этого есть тихая гостиная. В медиагостиной можно узнать много нового - поучиться компьютерной и финансовой грамотности, графическому дизайну, освоить самые нужные в жизни в столице электронные сервисы. Не на кого оставить внуков? В социальном центре говорят: возьмите их с собой. В детской гостиной найдется масса занятий и для них. Сборка конструкторов, развивающие игры…А еще в центре работает 24 клуба по интересам. Самые популярные - клуб рисования, дыхательной гимнастики и исторического танца. И именно здесь, на улице Крупской, ветеранов впервые начали учить писать мемуары. Интерес его участников подогревает то, что их труды не останутся непрочитанными - интерес к ним проявил Главархив Москвы, который готов взять к себе на хранение все написанное. И по этим мемуарам внуки и правнуки авторов в будущем будут изучать историю не только своей семьи, но и города, страны. "К концу года в столице будет уже 25 клубов для старшего поколения, какими стали "Мои социальные центры", - пообещал Собянин. Если вспомнить, что в столице уже сейчас проживает более трех миллионов пенсионеров, а продолжительность жизни в столице год от года растет, то легко предположить, что пустовать эти клубы не будут.

Собянин также поздравил социальных работников с их профессиональным праздником: "Огромное вам спасибо от всех жителей Москвы, особенно от тех, кто нуждается в вашей помощи и поддержке. Очень важно, что во время пандемии вы были на передовой, помогали тем, кто был дома, нуждался в лечении, поддержке".

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