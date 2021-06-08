Собянин премировал всех соцработников в честь профессионального праздника

Это "очень важный праздник не только для 40 тысяч людей, у которых профессия социальный работник, но и всех москвичей, потому что вы заботитесь о миллионах людей, о тех, кто попал в самую сложную жизненную ситуацию", сказал мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя работников социальной сферы на торжествах в честь их профессионального праздника, который отмечается в России с 2000 года. "И самым близким человеком становитесь вы. Огромный поклон от имени москвичей, спасибо вам", - добавил Сергей Собянин.

С сожалением признавшись, что не может всех наградить и всем вручить награды, хотя на самом деле их достоин каждый работник этой сферы, глава города сказал: "Мы за последние годы почти в три раза увеличили заработную плату социальных работников, но инфляция тоже не стоит на месте, поэтому в честь вашего профессионального праздника я объявляю, что правительство Москвы приняло решение о премировании каждого социального работника по 30 тысяч рублей".

Он также отметил, что пандемия коронавируса стала огромным вызовом для работников социальной службы: "Весь город был мобилизован, на переднем фронте оказались работники здравоохранения, медицинские службы и социальные службы. В обычное время вы оказывали помощь, надомное обслуживание 120 тысячам москвичей, в период пандемии под вашим патронажем оказалось около 2 миллионов москвичей, которые были на самоизоляции, которым нельзя было выходить из дома".