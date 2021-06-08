Спрос на аренду квартир в Москве вырос втрое

Число запросов на аренду квартир в Москве в мае этого года по сравнению с тем же месяцем 2020-го выросло сразу в три раза, а в апреле скачок был и вовсе четырехкратный. Растут, пусть куда более скромными темпами, и цены. Чем это вызвано и чего ждать жителям съемного жилья?

Статистикой спроса поделились в агентстве недвижимости "МИЭЛЬ". Его управляющий директор Мария Жукова объясняет, что рост обусловлен очень низкими показателями весны прошлого года, когда был локдаун, из дома запрещали выходить без пропуска, и сделки по аренде жилья практически сошли на нет. Искали квартиры лишь те, кому негде было ночевать. "Сейчас спрос восстанавливается, арендаторы возвращаются в столичный регион, и количество запросов на поиск жилья растет", - констатирует Жукова.

Оживление на рынке аренды во многом объясняется отменой обязательной удаленки и возвращением сотрудников в офисы. При этом выбор арендных квартир сейчас примерно на 20% меньше, чем год назад. Тогда жилье массово освобождалось, и хозяева искали новых арендаторов. Сейчас же оттоку браться неоткуда, поэтому на просмотр квартир снова начинают собираться очереди, как в доковидные времена. Впрочем, подчеркивают риелторы, касается это только небольших квартир экономкласса с невысоким ценником. "Как и в прошлом году, максимальным спросом пользуются одно-, двухкомнатные квартиры с современным ремонтом, расположенные в шаговой доступности от станций метро, стоимостью до 40 тысяч рублей в месяц. При этом основная доля запросов приходится на однокомнатные квартиры стоимостью до 30 тысяч в месяц", - рассказали в "МИЭЛЕ".

Что касается цен, то они за последний год выросли примерно на 10%. Но во время локдауна арендные ставки упали примерно на те же самые 10%. Так что рынок аренды жилья, как и многие другие сферы столичной экономики, сегодня просто возвращается к былым отметкам, обрушенным пандемией. Дальнейшего заметного роста цен эксперты не ждут - с одной стороны, многие еще остаются на удаленке, а часть арендаторов за последний год обзавелась собственным жильем, помогла льготная ипотека, которая приблизила размер ипотечного платежа к арендному.

Наконец, риелторы ждут наплыва объявлений о сдаче внаем квартир в новостройках. Ипотечный бум последнего года побудил многих горожан купить жилье не для себя, а в качестве инвестиций. По мере того как новостройки будут вводиться в эксплуатацию, часть жилья в них тут же будет предлагаться в аренду.