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Текст:   Александр Мелешенко 
12:26 08.06.2021

Спрос на премиальные новостройки в Москве вырос в полтора раза

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Спрос на элитные и премиальные новостройки в Москве вырос в первом квартале этого года на 48% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Число сделок в этом сегменте рынка увеличилось заметно сильнее, чем спрос на первичные квартиры комфорт и бизнес-класса.

Фото: iStock
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К таким выводам пришли аналитики компании "Метриум". По их данным, за первые три месяца этого года застройщики элитных и премиальных домов заключили почти 730 сделок на общую сумму 42 миллиарда рублей. В январе-марте прошлого года сделок было всего 493.

При этом цены на элитное и премиальное жилье тоже выросли. В классе премиальных новостроек сумма средней сделки увеличилась с 48,1 до 55,4 миллиона рублей или на 13%. А в элитном сегменте рост и вовсе двукратный - с 59,4 до 125,2 миллиона рублей. Впрочем, среди элитных новостроек гораздо меньше предложение и число сделок - всего 34 в январе-марте этого года.

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