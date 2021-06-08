В России вырос спрос на малые средства передвижения - не только на традиционные велосипеды, но и набирающие популярность самокаты, моноколеса и гироскутеры. В мегаполисах активно развиваются и сервисы аренды таких устройств. Однако этот бизнес - как и его клиенты - оказались в серой зоне: вопросы аренды земли не урегулированы, передвижение по городу не укладывается в ПДД. Что происходит на рынке компактного электротранспорта и каковы его перспективы - в обзоре "РГ".

С батарейкой быстрее

По данным "Авито", в целом по стране желающих купить себе прогулочный девайс в апреле - мае было в полтора раза больше, чем годом ранее. Спрос на электросамокаты вырос вдвое, на моноколеса - почти на 70 процентов, на электровелосипеды - на 56. Самая скромная динамика - в сегменте гироскутеров (+10 процентов).

Конечно, на этой картине сильно сказались предпочтения москвичей и петербуржцев. К примеру, в Воронеже электросамокаты стали искать на 23 процента чаще, а в столице интерес к ним подскочил втрое. Средняя цена на такие устройства в Черноземье выше, чем в главных мегаполисах (17 тысяч рублей против 16 в Москве и 12,5 тысячи - в Санкт-Петербурге), и ниже общероссийской (18,5 тысячи).

Если самокаты на платформе за год выросли в цене, то моноколеса подешевели на 13 процентов. В среднем такую технику продают за 26 тысяч. В Москве моноколесо стоит около 29 тысяч, в Воронеже - 28. Прошлой весной в столице Черноземья этот вид транспорта еще не распробовали, спрос на "Авито" на них был в 10 раз ниже.

Постепенно набирают популярность электровелосипеды. На "Авито" они стоят в среднем 23 тысячи рублей (на четверть дешевле, чем год назад), в Москве - 31. В Воронеже доступны более дешевые варианты, средняя цена - 9,5 тысячи.

Наконец, гироскутер здесь можно приобрести за 6,2 тысячи. Почти такая же средняя цена по стране.

Рост интереса к самокатам и гироскутерам подтвердили и на маркетплейсе "AliExpress Россия". Количество таких заказов у отечественных продавцов с мая 2020-го по май 2021-го выросло в четыре раза. Отчасти это связано с эффектом низкой базы: ранее на площадке не было столько локальных игроков. Больше всего прогулочных девайсов купили жители Москвы, Петербурга, Уфы, Самары и Екатеринбурга.

За два года количество основных игроков на рынке кикшеринга выросло более чем в два раза

Цены на ходовые модели гироскутеров здесь начинаются от девяти тысяч. Эти устройства держат заряд на 15 километров, разгоняются до 18 км/ч и проигрывают музыку через встроенный динамик.

"Среди электросамокатов чаще всего выбирают компактные устройства весом до 12 килограммов. Одной зарядки хватает на 40 километров с максимальной скоростью до 45 км/ч. Россияне предпочитают складные модели с корпусом из алюминия и двойной амортизацией. Диапазон цен по популярным маркам - от 18 до 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе "AliExpress Россия".

Электровелосипеды выбирают по тем же критериям, выделяя модели массой до 17 кило, которые разгоняются до 40 км/ч и держат заряд на 35 километров. В среднем на такие модели нужно 29 тысяч рублей.

- Компактный электротранспорт пользуется популярностью в России довольно давно, особенно распространены самокаты. Важную роль в развитии рынка в 2020 году сыграла пандемия. Передвижение на электрических девайсах по городу помогало снизить риск заражения. Вдобавок электротранспорт экологически безопасен, и это привлекает людей на фоне тренда на осознанное потребление и заботу об окружающей среде, - пояснил руководитель макрокатегории Lifestyle на "Авито" Алексей Козловский. - В моду входят и необычные устройства, например моноколеса или электрические ролики.

Поездил и бросил

Иметь личный электротранспорт хотят те, кто ездит по городу много: по делам (как, например, курьеры) или для развлечения. Многим же горожанам подобные девайсы нужны эпизодически. На таких людей рассчитаны сервисы проката - кикшеринга, - которые бурно развиваются в мегаполисах.

По мнению экспертов Российского экономического университета имени Г. Плеханова, прокат электросамокатов - основной тренд в сегменте проката немоторизированных транспортных средств (НТС). Три года назад доля велосипедистов в общем потоке НТС, по данным вуза (замеры проводились в точках учета интенсивности), составляла в среднем 76 процентов. Сегодня темпы роста рынка электросамокатов в России значительно превышают аналогичный показатель по прокату велобайков. За два года количество основных игроков на рынке кикшеринга выросло более чем в два раза - с шести-семи в 2019-м до 16-18 сегодня.

Весной 2021-го в Воронеже появилась масса импровизированных стоянок самокатов от шеринговых компаний.

Заказ услуги происходит через мобильное приложение (самой компании или ее партнера), оплата - с банковской карты. В начале поездки со счета списывают депозит в размере 200-300 рублей, который возвращается по завершении аренды. Также на старте нужно уплатить небольшую - до 50 рублей - сумму. Далее запускается счетчик, который фиксирует время использования самоката. Минута аренды стоит от двух до пяти рублей. Есть операторы, которые предлагают почасовую или посуточную оплату. Клиентам предлагается страховка (около 30 рублей) на случай аварии, травм и повреждения техники. Но от этой опции можно отказаться.

За использованием самокатов следит программа. При попытке угона или выходе за пределы зоны, где оператор размещает парковки, устройство может быть заблокировано. Правда, в том же Воронеже официальных мест для парковки самокатов нет. Девайсы ставят на тротуаре или на газоне, прислонив к дереву или стене. Время от времени их собирают для подзарядки. За использование муниципальной земли операторы не платят: бизнес новый, и регулирующие нормы для него не проработаны.

Нет и единого мнения о том, по каким правилам на самокатах и других электрических устройствах следует ездить. К примеру, кикшеринговый сервис Urent предлагает своим клиентам следовать ПДД наравне с велосипедистами: кататься по проезжей части в крайнем правом ряду, обозначать торможение и направление поворота рукой или световыми сигналами. Samocat Sharing, наоборот, советует на проезжую часть не соваться, а пользоваться велодорожками и тротуарами, уважая права пешеходов.

Чуть помедленнее...

В Воронежской общественной организации "Город и транспорт" отмечают, что уличная инфраструктура неадекватна реальности: люди охотно пользуются самокатами, хотя тротуары для них не годятся, а на дорогах опасно. Решением проблемы здесь считают велополосы и велодорожки. Активист Виталий Иванищев добавил, что с апреля по октябрь самокат может в ряде случаев заменить личное авто, уменьшить трафик, число пробок, увеличить количество свободных парковок, снизить выбросы в атмосферу.

- Развитие сервисов проката электросамокатов в последние месяцы набрало беспрецедентные темпы. Это дает людям совершенно новый уровень мобильности, но несет и серьезные издержки. Для муниципальных служб десятки самокатов, иногда просто брошенных на тротуарах, - серьезная помеха для механизированной очистки. Для горожан - риск получить травмы, спокойно прогуливаясь по пешеходным дорожкам, по которым пользователи сервиса могут ехать быстро и не всегда внимательно, - подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

Он напомнил, что в городе каждый год наращивают объемы строительства и ремонта тротуаров, адаптируют их для маломобильных людей, тем самым делая доступными и для "стремительного транспорта". Виталий Иванищев, однако, обратил внимание на то, что пандусы на тротуаре делают не во всю ширину, а узкие - причем то справа, то слева, под большим углом. Это создает неудобства как людям с колясками, так и тем, кто едет на самокате или велосипеде.

- Ладно бы речь шла о старом благоустройстве, но нет, это делается в наши дни. Чтобы сделать нормально, чаще всего даже дополнительных денег не надо, - заявил он. - Пусть руководитель подрядной организации пройдет по своему тротуару пешком, с детской коляской, проедет в инвалидном кресле и на самокате.

По мнению Кстенина, на самокатах можно будет ездить и по выделенным полосам, которые создадут на ключевых магистралях в центре (там будет безопаснее, чем в общем потоке автомобилей). На проспекте Революции, Петровской набережной и улице Острогожской после реконструкции появятся велодорожки.

- Не вижу ни смысла, ни необходимости бороться с прокатным бизнесом как с явлением. Это наше будущее, использующее современные технологии, но находящееся пока вне пределов регулирования. Риск для людей мы обязаны минимизировать, - заявил мэр. - Поручил профильным службам муниципалитета детально изучить вопрос и выйти на диалог с представителями прокатов, чтобы найти способы упорядочить их работу.