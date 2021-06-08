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08.06.2021 02:00
Рубрика: Общество

Большое здоровье

В Красногорске начинается строительство областной детской больницы
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 124(8475)
На этой неделе в подмосковном Красногорске начнется строительство современной детской областной больницы. Она будет построена по президентскому нацпроекту "Здравоохранение" и станет самым современным детским лечебным учреждением области.

"Строители уже готовят площадку для проведения торжественной церемонии закладки первого камня", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, поручив министерству здравоохранения региона уже начинать подбирать кадры для работы в новом медучреждении. Оно будет крупным в прямом и переносном смыслах - на площади более 54 тысяч квадратных метров разместятся стационар на 420 койко-мест и диагностический центр на 300 посещений в смену.

В больницах и поликлиниках открываются "добрые комнаты" для детских игр

Необходимость этого строительства возникла потому, что в области не всегда есть возможности для лечения некоторых детских болезней. К примеру, орфанные заболевания и тяжелые виды онкологии жители лечат в федеральных или столичных центрах. Но в новой детской больнице, на строительство и оснащение которой выделяется 14 миллиардов рублей, возможностей будет больше. Причем лечиться в ней по программе обязательного медицинского страхования смогут дети не только из Подмосковья, но и из других регионов страны.

Планируется, что первых пациентов новое лечебное учреждение сможет принять в 2023 году.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Красногорск

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