В Минске готовятся к Форуму регионов Беларуси и России

Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации предложено в качестве центральной темы предстоящего VIII Форума регионов Союзного государства. Он пройдет в этом году с 29 июня по 1 июля в Московской области, напомнила глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова.

Это очень важная тема, которая актуальна и перспективна для Беларуси и России, подчеркнула парламентарий, выразив уверенность, что и очередной форум пройдет на высоком уровне.

"Мы всегда готовимся очень серьезно к проведению столь важного мероприятия, в котором традиционно принимают участие главы государств обеих стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин всегда придавали и придают форуму большое значение", - констатировала спикер.

На состоявшемся накануне в Минске совещании по вопросам подготовки VIII Форума регионов Беларуси и России, передает БЕЛТА, были обсуждены и вопросы проведения мероприятий, входящих в его официальную программу: заседаний секций, межпарламентской комиссии, совета делового сотрудничества, встречи с руководителями местных органов власти.

Особый акцент, уточняет агентство, был сделан на подготовке к заключению межправительственных и межрегиональных соглашений, использовании ресурса городов-побратимов для информирования партнеров в зарубежных странах о ситуации в Беларуси.

Пояснив, что ряд контрактов уже подготовлен к подписанию, Кочанова выразила надежду, что удастся достигнуть запланированной суммы в 700 миллионов долларов. Более того, по ее словам, стороны рассчитывают подписать контракты и на более весомую цифру. "Мы уже говорим о 900 миллионов долларов", - спрогнозировала спикер, добавив, что на форуме будут заключены и соглашения между предприятиями и регионами.

Как отметил заместитель председателя верхней палаты парламента РБ Анатолий Исаченко, форум пройдет в гибридной форме. Так, 29 июня он начнется в режиме онлайн, а на следующий день работа продолжится в офлайн-режиме. Именно в этот день состоится встреча председателя Совета Федерации парламента РФ Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Беларуси.

На полях традиционной встречи предусмотрена и возможность для общения молодежи двух стран. "Предлагается, в частности, рассмотреть ряд вопросов, которые касаются участия молодежи в виртуальном информационном пространстве, развития новых форм диалога и сотрудничества между молодыми людьми двух стран", - сообщил белорусский парламентарий Андрей Иванец.

А по мнению первого заместителя министра информации РБ Андрея Кунцевича, при освещении программы форума в СМИ необходимо отражать и его богатую историю, рассказывать, как были реализованы ранее принятые решения, а также широко комментировать информацию о планируемых контрактах и соглашениях.