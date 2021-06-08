В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях

С наступлением лета в столице усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

"В связи с наступлением пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров, - отметил Петр Бирюков. - В столичном регионе создана специальная группировка пожарных и спасателей численностью более 30 тысяч человек и свыше 4,5 тысячи единиц техники".

Заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний. Так, во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО обустроены противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, проведена опашка 1,5 тысячи километров вдоль садоводческих товариществ и населенных пунктов.

Ежедневно ведется мониторинг ситуации с воздуха силами вертолетов Московского авиацентра - с 1 мая они совершили более 170 разведок.

Проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, подготовлены вертолетные площадки.

По данным Бирюкова, благодаря принятым комплексным мерам удалось минимизировать число возгораний сухой травы, всего за май зафиксировано 16 таких фактов, что на 30% меньше чем за аналогичный период прошлого года.