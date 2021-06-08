В солнечногорском округе Подмосковья объявили о начале строительства нового комплекса по переработке отходов "Нева". На экскурсию по стройплощадке пригласили жителей деревень и дачных хозяйств, расположенных в непосредственной близости от будущего предприятия. Гостей интересовали два основных вопроса: испортится ли экология и стоит ли уже продавать жилье?

Так строят экологию. На этом предприятии будут применяться технологии, которых в России еще нет. Фото: пресс-служба "Эколайн"

Будущий комплекс располагается недалеко от станции Поваровка. В 200 метрах от стройплощадки протекает небольшая речка Радомля. Место живописное, а поэтому дачное - в 750 метрах от строительного забора расположено СНТ "Энтузиаст", чуть дальше - "Отдых", "Искра", деревня Новинки. Когда год назад жителей поставили перед фактом будущей стройки, они организовали инициативную группу. А когда тендер на строительство выиграл известный в столице и области мусорный оператор "Эколайн", его начали бомбить письмами и запросами. "Активистов мы регулярно собираем на встречи, и вот впервые решили показать территорию стройки", - рассказывает "РГ" замдиректора компании "Эколайн" Елена Вишнякова.

Посмотреть на будущих соседей собралось более двух десятков человек, в основном пенсионного возраста. "Куда будете сливать отработанную воду - в нашу речку? - был первый же вопрос от жительницы СНТ "Искра" Светланы Граниной. "Вся вода, в том числе и поступающая по ливневым стокам, будет очищаться до состояния рыбохозяйственных нужд. И только затем сливаться в реку", - отвечает Вишнякова. К слову, в реке сейчас вода не лучшего качества - из-за образовавшейся здесь за 20 лет огромной мусорной свалки, прозванной в народе Генералова куча, к созданию которой приложила руку стоявшая здесь ранее воинская часть. Теперь "кучу" обещают рекультивировать.

"А где у вас будет место для захоронения отходов?" - спросил представитель Союза садоводов России Игорь Коновалов. Как оказалось, в самом центре комплекса. "Но мы по всей территории сделаем специальную подложку, в грунт и землю ничего не попадет, - объясняет Вишнякова. - Саму площадку выровняем, чтобы избежать стоков. И будем сокращать объем захораниваемых отходов, стараясь большую часть отправить на переработку".

"У нас соседка Наталья держит лошадей и беспокоится, что животные пострадают от ухудшения экологии при запуске производства, - говорит староста деревни Новинки Сергей Герасимов. - У многих из нас другого жилья нет, а тут в двух километрах будут мусор со всей Москвы и области привозить. Сами-то купили бы здесь дачу?" Вишнякова ответила утвердительно, как и директор КПО "Нева" Александр Апухтин, отметивший, что в строящемся комплексе учли все экологические нюансы. "Это будет самый технологичный комплекс в России, - утверждает Апухтин. - Привезенный мусор будут сбрасывать в специальную емкость, расположенную ниже уровня земли. Это позволит избежать захламления прилегающей территории. Дальше все привезенное будет поступать на одну из трех линий. Автоматизация производственного процесса составит более 80%, здесь появятся барабанные, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы, оптические сканеры для бумаги и пластика. Органические отходы будут перерабатываться в техногрунт с использованием тоннельного компостирования, таких технологий в России еще не было. Не менее 75 процентов отходов планируется отправлять на переработку. Еще один плюс предприятия - закрытые циклы работы, поэтому здесь не будет запаха, не будет чаек и прочих атрибутов мусорных полигонов".

Главный плюс предприятия - закрытые циклы работы, поэтому здесь не будет запаха, чаек и прочих атрибутов мусорных полигонов

Пока на территории стройки идет работа по заливке фундамента зданий, роют место под будущие компостные емкости. Жители поинтересовались: можно ли на техногрунте сажать рассаду? "Мы посадили елки и небольшой огород, - поделилась Елена Вишнякова. - Урожай отдадим на экспертизу, чтобы понять, есть ли в нем что-нибудь вредное".

Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2021 года, с его пуском в регионе появятся 526 новых рабочих мест. Единственный вопрос, который пока не решен - жители просят поставить вдоль дороги шумозащитные экраны. В "Эколайне" пообещали обсудить это с областными дорожниками.