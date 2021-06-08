В Подмосковье разрешили 100% заполняемость кинотеатров, театров и концертных залов

В Подмосковье сняли ограничения для культурных учреждений, введенные из-за пандемии коронавируса. "Теперь залы можно заполнять на 100%", - рассказала журналистам заместитель министра культуры Московской области Елена Харламова.

- У нас 1 июня сняты ограничения по заполняемости в Московской области... Зрители могут заполнять залы на 100%, не оставляя свободных мест, - отметила она.

В то же время в Подмосковье сохраняется обязательная мера по использованию защитных масок в общественных местах и по соблюдению социальной дистанции.

А все организации обязаны выполнять санитарные нормы, введенные из-за коронавируса.

Напомним, ранее в театрах, кинотеатрах и концертных организациях региона из-за пандемии коронавируса разрешалось присутствовать только 75% зрителей.