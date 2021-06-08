Бюджетный толстолобик и деликатесная стерлядь, доступный карп и недешевый осетр - объемы выпуска товарной рыбы в Черноземье неуклонно растут. Есть спрос - есть и предложение. В том числе и на продукцию премиального сегмента.

В селе Горелом под Тамбовом выпущена экспериментальная партия черной икры. Четыре килограмма расфасовали в стеклянные банки и выставили на продажу в своем магазине.

- На самом деле производство икры для нас не самоцель. Наша задача - выстроить предприятие замкнутого цикла: от икринки до товарной рыбы, чтобы не закупать посадочный материал у сторонних производителей, - рассказал "РГ" руководитель рыбоводческого хозяйства Алексей Бородин.

Но как не похвалиться первой черной икрой, добытой на Тамбовщине? Банки выставлены в фирменном магазине хозяйства, их понемногу раскупают.

Добыли "черное золото" из стерляди - ее стадо здесь превышает тысячу голов. Существует два способа получить из рыбы икру. Первый, варварский, используют браконьеры на Каспии: они просто потрошат икряных стерлядок, уничтожая их. Второй - куда более щадящий. Взрослым самкам делают УЗИ и другие анализы, определяя как самочувствие самой рыбы, так и степень зрелости икринок. Несколько штук достают зондом и обследуют под микроскопом. Если все показатели в норме, стерлядь отправляется на дойку, где икру из нее забирают без угрозы для жизни. Выход продукта составляет 10-15 процентов от веса рыбы.

- Для добычи икры подходят только здоровые особи, они обязательно должны перезимовать, - уточнил Бородин.

Ранее компания перешла на замкнутый цикл воспроизводства африканского клариевого сома. Его икра не так знаменита, как стерляжья, поэтому ее целиком пускают на расширение стада. "Основной наш профиль - производство товарной рыбы популярных сортов на собственном материале. Замкнутый цикл уже выполнен по сому, получена первая икра стерляди, на очереди осетр. Вряд ли мы будем выставлять икру на продажу в больших объемах - она нужнее как посадочный материал", - сообщили в хозяйстве.

Еще несколько лет назад на российском рынке малька безраздельно царствовал Китай

Еще несколько лет назад на российском рынке малька безраздельно царствовал Китай - мировой лидер в производстве аквакультуры. Однако из-за выявленных при проверках многочисленных нарушений, среди которых - неясное происхождение партий, избыток в них лекарств, следы кадмия, мышьяка и ртути, Роспотребнадзор ограничил поставки из Поднебесной. Некоторые отечественные рыбоводы загрустили, а тамбовчане занялись импортозамещением. У них получилось - излишки малька хозяйство планирует продавать коллегам.

Воронежские рыбоводы, напротив, сделали ставку на производство товарной рыбы. Еще в середине 1990-х Нововоронежская АЭС устроила у себя под боком рыбоводческое хозяйство. Воды для его прудов планировалось согревать остатками энергии атома и разводить в этом тепле молодых карпов, толстолобиков и белого амура. 20 с лишним лет спустя согревавшие пруды энергоблоки отключили, но рыбный питомник чувствует себя хорошо - не без помощи государства.

- В 2016-м мы заработали на рыбной рассаде, но с тех пор конъюнктура изменилась, спрос на малька упал - мы были вынуждены переориентироваться на производство товарной рыбы. Хотя это и снизило производительность наших прудов, - рассказал руководитель Нововоронежского рыбопитомника Сергей Руденко. В его хозяйстве 18 водоемов, в прошлом году из них добыли 210 тонн рыбы.

- У нас полное взаимопонимание с областными властями. Они помогают субсидиями, откликаются на все наши просьбы. А на федеральном уровне приняты законы, убравшие с рынка нелегалов. Мы - госпредприятие, работать сейчас стало удобно.

Разведением рыбы в Воронежской области занимаются 45 предприятий и фермерских хозяйств, которые выращивают карпа, толстолобика, белого амура. Кроме того, в прудах и бассейнах гуляют щуки, осетры, стерлядь, форель. Один из питомников осваивает разведение австралийского красноклешневого рака. "В 2020 году произведено 2800 тонн рыбы, в том числе 530 тонн рыбопосадочного материала. Объем реализованной товарной рыбы составил 1553 тонны", - сообщили "РГ" в региональном департаменте аграрной политики.

Комментарий

Лидия Бакуменко, начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области:

- Первый в регионе крупный рыбоводческий проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. Инвестиции составили около 200 миллионов рублей. Открытое в 2018 году предприятие динамично развивается, объемы выпущенной продукции ежегодно растут. Причем это продукция как бюджетного, так и деликатесного направления - на любой вкус. Здесь разводят сома, осетра, стерлядь, форель, а в перспективе будет еще дорада. Мы рады, что инвесторы успешно выполняют свой бизнес-план. Ввод в эксплуатацию рыбоводческого комплекса имеет как производственный, так и социальный эффект. Созданы высокопроизводительные рабочие места с уровнем среднемесячной заработной платы не ниже среднеобластного. Увеличилась самообеспеченность области рыбой и рыбной продукцией, которая представлена в крупных торговых сетях, на рынках и ярмарках региона. В прошлом году производство товарной рыбы составило 75 тонн, что на треть больше объемов 2019 года.