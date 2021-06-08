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08.06.2021 15:26
Рубрика: Происшествия

В Туле трое рабочих упали с пятого этажа строящегося дома

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле трое рабочих 50, 56 и 34 лет при проведении отделочных работ в строящемся доме выпали с пятого этажа. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами. По предварительным данным, все трое - граждане РФ.

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ЧП произошло на стройке на улице Аркадия Шипунова в микрорайоне Левобережный около 10 часов утра. Прокуратура области проводит проверку на предмет соблюдения требований по охране труда на стройке и определит степень виновности лиц, ответственных за безопасность работ.

В свою очередь следователями СУ СК по региону возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей, выясняется также статус пострадавших и наличие у них трудовых отношений.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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