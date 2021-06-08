В Воронежской области упростят процедуру получения соцподдержки

Как реализуются программы по социальной защите населения и что можно изменить, чтобы сделать помощь более доступной, обсудили в парламенте региона. Накануне Дня социального работника со специалистами профильных учреждений встретился председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

- Из-за пандемии коронавируса социальные службы работали практически в авральном режиме. Приходилось максимально быстро адаптироваться к новым условиям, принимать экстренные решения, корректировать планы, предоставлять новые меры поддержки, - отметил он. - Сегодня в Воронежской области трудится почти 9,5 тысячи работников социальной сферы. Перед ними стоят ответственные и сложные задачи по оказанию помощи более чем 450 тысячам жителей.

На реализацию государственной политики в сфере социальной защиты в 2020-м был направлен 21 миллиард рублей, это на треть больше, чем годом ранее.

Ежегодно растет количество мер поддержки семьям с детьми, обеспечиваемых за счет областного и федерального бюджетов. Сегодня их в регионе 38. Соответственно увеличиваются объемы финансирования.

Так, около года семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, получают ежемесячное пособие на каждого ребенка от трех до семи лет включительно. Его уже получили родители 63 с лишним тысяч детей. Органы соцзащиты области проделали огромную работу для запуска этой программы. Пособие стало первой постоянной мерой поддержки, доступной по одному заявлению без сбора дополнительных справок. Размер выплаты составлял 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка, при этом начислялась она сразу с января.

Председатель облдумы напомнил, что в 2021 году начали действовать и новые региональные меры социальной поддержки семей с детьми. В частности, родителям стали выдавать сертификаты на повышение квалификации или профессиональную переподготовку в связи с рождением второго ребенка. Это должно создать условия для повышения уровня доходов семей. Другая востребованная форма помощи - единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка для многодетных. К слову, за два последних года различными мерами поддержки в Воронежской области воспользовалось около 50 тысяч многодетных семей.

- Социальная защита населения - один из приоритетов в работе органов власти региона. На законодательном уровне мы создали эффективную систему мер поддержки граждан. В целом на социальные нужды идет около 70 процентов средств областного бюджета. Особое значение имеет адресный подход к предоставлению выплат и льгот, - рассказал Владимир Нетесов.

Важные изменения происходят в системе поддержки пожилых людей. В рамках регионального проекта "Старшее поколение" в трех районах области и двух районах Воронежа выстраивают систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. В пилотных учреждениях модернизировали пункты проката технических средств реабилитации. Созданы "школы ухода", отделения дневного пребывания для граждан с когнитивными расстройствами.

В прошлом году впервые был проведен конкурсный отбор частных организаций для оказания медико-социальных услуг пожилым людям. Два победителя приступили к работе, их услугами воспользовалось 190 человек. В 2021 году к проекту присоединилось еще семь районов. Две частные медицинские организации окажут услуги 250 немощным жителям области.

В 2020 году в селе Ярки Новохоперского района открыли дом-интернат для престарелых и инвалидов на 100 мест. Для региона это уже восьмое учреждение такого типа, соответствующее международным стандартам. Скоро начнется строительство центра ухода и социализации на 128 мест в Хохольском районе.

В сфере соцзащиты внедряют "бережливые" технологии. Консультативную поддержку по этому проекту до 2023 года будут оказывать специалисты госкорпорации "Росатом", имеющей большой опыт оптимизации различных процессов. Первым делом решили упростить процесс назначения мер соцподдержки многодетным семьям. Новый подход апробируют на базе управления соцзащиты Советского района Воронежа. В ближайшее время его внедрят в Хохольском районе, а затем тиражируют по всему региону.

Подводя итоги встречи, Владимир Нетесов подчеркнул, что вопросы повышения зарплат социальным работникам и закупок современной техники будут обязательно учтены при формировании бюджета области.