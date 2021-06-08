В Воронежской областной думе возобновили личный прием граждан

С июня жители региона вновь могут попасть на личную встречу с депутатами в общественной приемной Парламентского центра. Помещение оборудовали в соответствии с эпидемиологическими требованиями.

Напомним, с началом пандемии депутаты Воронежской облдумы наладили дистанционный прием граждан. Обращения поступали по телефону, почте и через интернет. Только в первом квартале 2021 года их было более 2,5 тысячи.

- Депутатский прием позволяет оперативно решить правовую, юридическую или жизненную проблему, с которой столкнулся конкретный человек. Общение с избирателями помогает понять, как законы работают на практике, - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. - Кроме того, через приемные воронежцы могут подать предложения по совершенствованию законодательства.

График приемов размещен на сайте регионального парламента.

Записаться можно по телефону 8 (473) 277-93-13 не позднее, чем за три дня до предполагаемого визита. Участники встречи должны быть в маске.

Прием граждан ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв - с 13.00 до 13.45.

Письменные обращения можно подать в областную думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.