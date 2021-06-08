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08.06.2021 01:50
Рубрика: Культура

Лето, ночь, кино

Стартовал второй сезон кинопоказов под открытым небом
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 124(8475)
В Подмосковье стартовал второй сезон проекта "Кинопаркинг". Кино под открытым небом можно будет посмотреть в Балашихе, Истре, Клину и Одинцове.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

"Кинопаркинги мы открыли в пандемию, когда не работали кинотеатры. Думали, это будет временная мера, но когда кинотеатрам разрешили работать, зрители попросили оставить и этот формат тоже", - рассказала "РГ" министр культуры области Елена Харламова. Муниципалитет выбирает площадку, например, в парке или перед крупным торговым центром, на которой устанавливается большой киноэкран, а роль зрительских кресел играют автомобили. Попасть на площадку можно бесплатно, правда, в отдельных случаях требуется предварительная регистрация, чтобы машин не приехало больше, чем может вместить парковка. Сеансы всегда начинаются в одно и то же время - в 21.45.

Фото: Александр Корольков
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Вопреки опасениям, на киносеансах под открытым небом ни разу не было беспорядков, хотя за зрительным "залом" там никто не следит. А вот необычные, запоминающиеся случаи были. "Молодой человек попросил помочь подготовить сюрприз для своей девушки. После показа фильма на том же экране пустили ролик, в котором он сделал ей предложение", - вспоминает Харламова. Основной контингент "Кинопаркинга" - это именно молодежь, быстро оценившая романтику нового вида отдыха.

В Балашихе гостей ждут на парковке у торгового центра "Строй Парк", в Клину и Одинцове - в местных парках, а в Истре - на муниципальной парковке у международного выставочного центра "Новый Иерусалим". Дальше ко второму сезону проекта присоединятся и другие муниципалитеты.

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