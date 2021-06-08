"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлили до четверга

Из-за грозы и ветра порывами до 17 м/с "желтый " уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до утра четверга, 10 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Погода в Москве и Подмосковье потенциально опасна. Ожидается ветер до 12-17 м/с и гроза. Период предупреждения - с 9:00 8 июня до 9:00 10 июня" - сообщает ведомство.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве предупредила жителей региона о грозе с градом и порывистым ветром местами в регионе до конца вторника.

Кстати, воздух прогреется во вторник до +23...+24. Местами возможна гроза и сильный ливень.