Белоусов поручил выделить в 2021 году субсидии на перевозку пассажиров в ДФО

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил внести в недельный срок в кабмин проекты документов о выделении в этом году субсидий на перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщили в правительстве.

Такое решение было принято по итогам совещания в правительстве о создании дальневосточной авиакомпании 8 июня. В частности, там говорилось о том, что все корпоративные процедуры по созданию авиакомпании должны быть завершены до сентября 2021 года.

"Отдельное внимание в рамках этой работы должно быть уделено конечной стоимости перелета для пассажира", - отмечается в сообщении правительства.