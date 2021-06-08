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Рубрика: Происшествия

Поучительная история

Главу Бурятии оштрафовали за нарушение режима
Текст: Александр Филимоненко (Улан-Удэ)
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сделал неожиданное признание в Instagram: его вылазка на природу 5 мая закончилась для него административным протоколом и штрафом за разведенный на берегу реки Иркут костер. Что является нарушением особого противопожарного режима, который Толгойлогшо (так на бурятском языке называют главу республики. - Прим. ред.) сам же и ввел 20 апреля этого года.

В постановлении заместителя главного госинспектора Бурятии по пожнадзору, выложенном в соцсети, говорится: "...Развел костер и использовал открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенного и оборудованного для этого места в период действия особого противопожарного режима, чем совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)".

Фото: Пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана"
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Наказание - штраф три тысячи рублей. Это, кстати, среднее значение "вилки", которая для граждан составляет от двух до четырех тысяч. А для должностных лиц санкции суровее - от 15 до 30 тысяч рублей.

"МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно! Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих", - написал Алексей Цыденов в Instagram.

Кстати, многие жители республики поддержали главу, мол, молодец, умеет признавать ошибки.

По данным республиканского агентства лесного хозяйства, с начала года в Бурятии выявлено более 1,2 тысячи нарушений правил пожарной безопасности. Сумма штрафов превысила 2,1 миллиона рублей.

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