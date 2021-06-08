Главу Бурятии оштрафовали за нарушение противопожарного режима

Главу Республики Бурятия Алексея Цыденова во время отпуска привлекли к административной ответственности за костер на берегу реки Иркут. Об этом Толгойлогшо рассказал на своей страничке в Instagram.

"Напомню про свои три дня отпуска на майские. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно! Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих", - написал Алексей Цыденов и приложил постановление заместителя главного госинспектора Бурятии по пожнадзору о назначении административного наказания в виде штрафа в три тысячи рублей.

"... развел костер и использовал открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенного и оборудованного для этого места в период действия особого противопожарного режима, чем совершил административное правонарушение, административная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - указано в постановлении от 5 мая 2021 года.

По данным республиканского агентства лесного хозяйства начала года в Бурятии выявлено более 1,2 тысячи нарушений правил пожарной безопасности. Сумма штрафов превысила 2,1 миллиона рублей.