Минприроды уличило Якутию и Иркутскую область в занижении данных о пожарах

Глава Минприроды Александр Козлов обратился в Генеральную прокуратуру РФ из-за лесопожарной ситуации, которая сложилась в Иркутской области и Якутии.

В письме на имя заместителя генпрокурора Дмитрия Демешина он сообщил о недостоверности данных о лесных пожарах в официальной отчетности двух регионов и, соответственно, о недостаточности принимаемых на ее основе мер и управленческих решений по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров.

"Прошу в пределах установленной компетенции обратить внимание органов прокуратуры на факты и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - процитировала во вторник письмо Александра Козлова пресс-служба минприроды.

В Якутии действует несколько пожаров, и сведения региона о пройденной огнем площади отличаются от данных, полученных со спутника информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза. Так, в регионе заявляют о том, что в Нюрбинском лесничестве лесные пожары составляют 1057 гектаров, а по данным ИСДМ площадь превышает 20 тысяч гектаров. По Сунтарскому лесничеству регион дает 320 гектаров, со спутника видно, что это 3094 гектара. А в Ленском лесничестве термоточка размером в 653 гектара вообще не определена республиканскими властями как пожар, отметил министр.

Александр Козлов сообщил, что буквально неделю назад он был в Якутске и принимал участие в обсуждении прошлогодних лесных пожаров на территории республики, когда огнем было повреждено более шести миллионов гектаров леса.

"Это 69,5 процентов от всей площади пожаров в стране. При этом доля по площади тушения составила всего два процента! В этом году мы уже видим предпосылки к повторению прошлогодней ситуации. Например, ухудшились показатели по оперативности тушения, увеличились площади, пройденные огнем. Прекрасно понимаю географические особенности региона, и все же сбрасывать со счетов конкретные проблемы нельзя. А сейчас еще и занижение данных", - написал министр.

В Иркутской области на сегодняшний день, по данным субъекта, пройденная огнем площадь в Катаганском лесничестве составляет 1609 гектаров, а по данным ИСДМ - 16959. В Магистральном лесничестве регион сообщает о пожарах на 2400 гектарах, тогда как со спутника это 7042 га. В Мамском лесничестве видно 413 гектаров, а субъект дает всего 202, - отметил Козлов.

Помимо обращения в Генпрокуратуру министр инициировал служебную проверку по факту принятия заниженных данных о лесных пожарах на Дальнем Востоке и в Сибири в подведомственном министерству Рослесхозе.

"Не давать достоверные данные - это же профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности. От точных данных зависит, какие меры надо принимать в борьбе с лесными пожарами, сколько сил для тушения необходимо привлечь. Возможно, что требуется помощь соседних регионов. И, конечно, это защита людей, населенных пунктов", - сказал глава Минприроды.

По словам руководителя Рослесхоза Ивана Советникова, проблема занижения данных площадей лесных пожаров - общероссийская.

"Данные, которые дают регионы, иногда не сходятся со спутниковыми. Мы сейчас более внимательно начали отслеживать эти ситуации. Если будут обнаружены новые расхождения в цифрах, то также привлечем надзорные органы. Обстановка с пожарами обязана быть достоверной, чтобы оперативно предупреждать и быстро реагировать", - заявил он.