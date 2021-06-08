Помощнику капитана "Амура" грозит пять лет японской тюрьмы

Третьего помощника капитана российского траулера "Амур", арестованного в японском городе Момбецу, повезли в прокуратуру города Асахикава, сообщил ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство РФ в Саппоро.

Павлу Добрянскому могут инкриминировать ненадлежащее управление судном, повлекшее гибель трех человек. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона японских иен.

Именно Добрянский стоял на вахте, когда траулер "Амур" столкнулся с японской шхуной. 8 июня к моряку должен прибыть адвокат, нанятый судовладельцем.

2 июня решением окружного суда города Асахикава судно "Амур" было задержано для обеспечения гарантии внесения залога из-за иска о компенсации ущерба. У экипажа изъяли документы, которые нужны для выхода в море.

Напомним, что ЧП произошло утром 26 мая в 23 километрах от острова Хоккайдо. В результате столкновения траулера "Амур" и рыболовной шхуны "Хокко-мару-8", трое из пяти японских рыбаков погибли, двоих выживших доставили на берег. Траулер принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании.