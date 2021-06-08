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Рубрика: Происшествия

Вопросы к суду

Прокуратура обжаловала скандальный приговор бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Прокуратура Бурятии обжаловала скандальный приговор бывшему вице-спикеру Хурала республики Баиру Жамбалову. Прокуроры, как и потерпевшая сторона, посчитали, что 6 лет и 1 месяц колонии-поселения для человека, совершившего смертельное ДТП с отягчающими обстоятельствами, - слишком мягкое наказание.

Напомним, что 5 января 2020 года возле деревни Батурино было найдено тело местной жительницы Галины Бурчевской. Следствие установило, что 17-летняя девушка была сбита внедоржником "Ленд Крузер". Было также доказано, что за рулем авто находился известный в Бурятии политик Баир Жамбалов.

В тот вечер он с компанией друзей возвращался с рыбалки на нескольких автомобилях. Несмотря на то что его автомобиль протащил девушку на капоте около 70 метров, ее все же можно было спасти. Но Жамбалов скрылся с места происшествия, оставив жертву умирать на морозе.

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26 мая Прибайкальский суд признал Жамбалова виновным по двум статьям УК РФ: "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия" и "Оставление в опасности". Гособвинитель просил суд назначить Жамбалову 10 лет 3 месяца колонии общего режима. Однако приговор оказался мягким, и после него обвиняемый из зала суда уехал в свою квартиру на том же самом внедорожнике, на котором сбил молодую девушку. В колонию-поселение он должен был также поехать сам, если бы приговор "устоял".

Первым приговор обжаловал отец жертвы Максим Бурчевский, а теперь стало известно, что и республиканская прокуратура также подала апелляционное представление на решение суда. Гособвинение и в этот раз настаивает на сроке в 10 лет и 3 месяцев колонии общего режима по совокупности преступления по двум статьям.

Не исключено, что приговор еще обжалует и сам Баир Жамбалов, который так и не признал себя виновным. В мае, сразу после оглашения приговора, он заявил журналистам, что не был за рулем своей машины. По его версии и версии его друга, предпринимателя Галуста Пилосяна, c которым они отдыхали в тот день, за рулем был именно Пилосян. Якобы они зачем-то при возвращении решили поменяться машинами.

Но следствие установило, что в данном случае предприниматель, чья строительная фирма чудесным образом получала очень хорошие подряды, просто лжесвидетельствует и выгораживает политика.

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