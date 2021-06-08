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08.06.2021 10:37
Рубрика: Общество

Умерла писательница и поэтесса Елена Стефанович

Текст: Наталья Лебедева
Не стало писательницы, поэтессы и известного забайкальского журналиста Елены Стефанович. Печальную новость в соцсети "Одноклассники" сообщил ее сын Максим. Елене Викторовне было 69 лет, до своего 70-летия она не дожила несколько месяцев. Елена Стефанович - член Союза российских писателей, заслуженный работник Читинской области, писатель, неоднократно удостоенный звания "Человек года", лауреат ряда журналистских и литературных премий.
Елена Стефанович. Фото: Максим Стефанович/youtube.com Елена Стефанович. Фото: Максим Стефанович/youtube.com
Елена Стефанович. Фото: Максим Стефанович/youtube.com

"Не хочу говорить "умерла" - ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали. Мама не дожила до своего 70-летия 4 месяца", - написал Максим Стефанович на своей странице в "Одноклассниках".

Ее биография проста и сложна одновременно. Елена Викторовна Стефанович родилась 24 октября 1951 года в поселке Сусуман Магаданской области в семье заключенных. Когда девочке было два года, семья переехала в Читу. Здесь в Забайкалье и прошла вся ее жизнь.

Талант к сочинительству у маленькой Лены проснулся еще в школе. Произведения юного дарования печатали в местных газетах и журналах и даже читали по радио. А потом… Неудачная попытка суицид, психиатрическая больница и диагноз как приговор "Шизофрения с детства".

В одну из выписок она каким-то чудом познакомилась со своим будущим мужем Виктором. Вскоре в молодой семье родился сын - Максим. В начале 80-х годов прошлого века Елена Стефанович заканчивает лечение и вновь возвращается к творчеству.

Дебютный поэтический сборник "Создать себя" вышел в свет в 1981 году. В 1989 году была опубликована ее первая прозаическая книга "Дурдом", в которой, судя по названию, автор глубоко переосмыслила весь свой жизненный опыт. Да и сама Стефанович не скрывала, что книга автобиографична. Вот, что она написала в предисловии: "Летом 1988 года, ошеломленная, я вышла из старинного читинского особняка по ул. Калинина, 97, прошла до ближайшей скамейки и обессилено опустилась на жесткое сидение… Итак, только что закончившаяся специальная комиссия областного психоневрологического диспансера сочла возможным снять меня с психического учета, на котором я числилась 21 год. Естественно, отменялся и мой диагноз - "хроническое психическое заболевание в форме шизофрении с детства".

"Дурдом" вышел беспрецедентным тиражом, около миллиона экземпляров, и стал в 1990-е настоящим бестселлером. Со всего Союза автору писали письма те, кто тоже столкнулся с "карательной" советской психиатрией.

Елена Стефанович написала еще более двух десятков книг. Самые известные - автобиографические повести "Барак" и "О тебе и обо мне" (в соавторстве с сыном Максимом), а также "Девочка из КВД", "Чмарь" и"Лом-Баба".


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