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08.06.2021 01:29
Рубрика: Происшествия

В Якутии возбуждено дело о халатности при тушении лесных пожаров

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту халатности при ликвидации лесных пожаров в Нюрбинском районе.

В Якутии пожары угрожают селам, в том числе и тем, где школьники сдают экзамены

В мае 2021 года на территории района было зарегистрировано два лесных пожара. По состоянию на 7 июня очаги разрослись в общей сложности до 202 гектаров, в том числе на 150 гектарах выгорел лес. Огнем повреждена линия электропередачи, что привело к отключению от электроэнергии села Нюрбачан, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Как полагает следствие, причинами распространения очагов пожаров явилось бездействие должностных лиц ГБУ РС(Я) "Авиалесооохрана" и ГКУ РС(Я) "Нюрбинское лесничество", на которых возложена обязанность по тушению и контролю за тушением лесных пожаров. Из-за этого возникла угроза жизни и здоровью жителей села Нюрбачан.

"В настоящее время в рамках расследования уголовных дел проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств, а также сбор и закрепление доказательственной базы", отмечено в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что ответственный за тушение лесных пожаров не имел точных данных о имеющихся в его распоряжении силах и средствах и фактически руководство ими не осуществлял. Огонь удалось сдержать только после замены руководителя.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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