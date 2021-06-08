В якутском поселке объявили о возможной эвакуации из-за лесного пожара

Администрация Томпонского района Якутии попросила жителей райцентра, поселка Хандыга, быть готовыми к эвакуации из-за лесного пожара.

Муниципальные власти во вторник опубликовали на официальной странице в Instagram сообщение: "В связи с опасной ситуацией из-за лесных пожаров на территории МО "Поселок Хандыга" со стороны ул. Арктическая и ул. Лесная во избежание чрезвычайной ситуации просим жителей быть готовыми к эвакуации и мобилизации для тушения пожара. Для мобилизации при себе иметь лопаты, соответствующую одежду. Просим не оставлять без внимания своих детей, старшее поколение".

На территории района действуют два лесных пожара. Кромка одного из них в понедельник находилась в 1,7 километра от райцентра, сейчас - в полутора километрах. Работа по тушению ведется в круглосуточном режиме. Чтобы остановить распространение огня, на его пути распахивают пятиметровую минерализованную полосу. Для помощи местным огнеборцам в район вылетели из Якутска 20 профессиональных пожарных и спасателей.

Поселок Хандыга - крупный райцентр с населением более шести тысяч человек.