В одном из районов Камчатского края ввели режим ЧС из-за паводка

Новости

Решетников назвал выстраданным решение о продлении льготной ипотеки 09:14
Помощнику капитана "Амура" грозит пять лет японской тюрьмы 09:04
Каждый десятый россиянин ездит на работу на велосипеде 08:37
"Монреаль" впервые с 2014 года дошел до полуфинала Кубка Стэнли 08:23
Число заразившихся COVID-19 в Индии приблизилось к 29 миллионам человек 08:05
Axios: В Киеве неверно истолковали слова Байдена о членстве Украины в НАТО 07:49
В Токио начали вакцинацию полицейских и пожарных 07:43
Байден и Зеленский обсудили по телефону борьбу с коррупцией и партнерство 07:13
ВОЗ: Активная вакцинация снизит риск распространения новых штаммов 06:31
Для поездки на Корсику с 9 июня потребуется паспорт вакцинации 06:06
Глава Росгеологии объяснил неисполнение контрактов на 2,4 млрд рублей 06:00
В Австралии найден динозавр размером с баскетбольную площадку 05:56
В Китае три горняка оказались под завалом при обрушении шахты 05:27
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge 04:50
Пушков назвал позерством намерение США говорить с Россией с позиции силы 04:28
АТОР: Число иностранцев, желающих привиться в РФ, составляет несколько тысяч 04:00
Мурашко: Данные о возможности вакцинации "Спутником V" беременных изучаются 03:27
Выручка Christie's по итогам "русских торгов" превысила 8 млн долларов 03:15
В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от COVID-19 02:53
Генсек НАТО: Диалог с Россией не является признаком слабости 02:35
Цеков исключил возможность переговоров США с Россией "с позиции силы" 01:51
США заявили о выводе половины своих войск из Афганистана 01:24
Власти США вернули Colonial Pipeline выплаченные хакерам 2,3 млн долларов 00:54
Блинкен примет участие в саммите США и РФ в Женеве 00:06
TikTok намерен собирать "голоса" и "лица" пользователей 07.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 09:02
Рубрика: Происшествия

В одном из районов Камчатского края ввели режим ЧС из-за паводка

Текст: Ольга Журман

В Пенжинском районе Камчатского края сложилась непростая паводковая обстановка. Из-за активного таяния снега и прошедших дождей резко повысился уровень воды в реках Пенжина и Энычаваям. Частично подтоплены села Слаутное, Аянка и Таловка, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Паводок продолжает наступать на российские регионы

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение ввести в районе режим ЧС.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня уровень воды в реке Пенжина в окрестностях села Слаутного составил 937 сантиметров. Подтоплены 23 придомовых территории, трансформаторная подстанция, котельная, водонапорная башня. Уровень воды в окрестностях села Аянка составляет 908 сантиметров. Там подтоплены шесть участков.

В реке Энычаваям в окрестностях села Таловка вода поднялась до отметки 359 сантиметров, подтоплены 11 приусадебных участков.

В Слаутном, Аянке и Каменском спасатели развернули пункты временного размещения. Ведется мониторинг паводковой обстановки, в Пенжинский район направилась аэромобильная группировка в составе 15 человек, среди них специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Паводки в России

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge
Для российского флота построят ракетный корвет-невидимку "Меркурий"
Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом
Apple представила iOS 15
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов