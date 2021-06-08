В одном из районов Камчатского края ввели режим ЧС из-за паводка

В Пенжинском районе Камчатского края сложилась непростая паводковая обстановка. Из-за активного таяния снега и прошедших дождей резко повысился уровень воды в реках Пенжина и Энычаваям. Частично подтоплены села Слаутное, Аянка и Таловка, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение ввести в районе режим ЧС.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня уровень воды в реке Пенжина в окрестностях села Слаутного составил 937 сантиметров. Подтоплены 23 придомовых территории, трансформаторная подстанция, котельная, водонапорная башня. Уровень воды в окрестностях села Аянка составляет 908 сантиметров. Там подтоплены шесть участков.

В реке Энычаваям в окрестностях села Таловка вода поднялась до отметки 359 сантиметров, подтоплены 11 приусадебных участков.

В Слаутном, Аянке и Каменском спасатели развернули пункты временного размещения. Ведется мониторинг паводковой обстановки, в Пенжинский район направилась аэромобильная группировка в составе 15 человек, среди них специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России.