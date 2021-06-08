Зачем нужен терминал для сжиженного природного газа на Камчатке

Строительство терминала для перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке позволит в два раза увеличить его экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и может серьезно ускорить процесс газификации региона. Но успех начинания будет зависеть от запуска новых заводов по производству СПГ, сроков начала круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП) и условий газификации для граждан в регионе.

Перегрузка СПГ на Камчатке позволит экономить до 240 млн долларов в год при поставках газа с Ямала в Азию. Фото: Константин Завражин

Проект оценивается в 25,9 млрд руб., из которых 21 млрд выделяет правительство. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Бюджетные деньги пойдут на строительство подходного канала длинной 6,6 км к морскому перегрузочному комплексу СПГ. Канал будет в федеральной собственности. Сам перевалочный терминал СПГ мощностью 21,7 млн тонн в год будет в собственности у компании "Новатэк", которая инвестирует в него 4,8 млрд руб.

Терминал позволит перегружать на Камчатке газ с Ямала, отправляемый по СМП. Это позволит сократить "нецелевое" использование газовозов арктического класса при транспортировке СПГ на азиатские рынки и оптимизирует транспортные издержки, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Дорогостоящим газовозам теперь не придется идти до конечного пункта доставки, например до Китая. Они смогут отправиться за следующей партией груза через восточные арктические моря, а перегруженный СПГ смогут доставить до покупателя танкеры попроще.

По словам аналитика VYGON Consulting Ивана Тимонина, стоимость фрахта арктических газовозов по сравнению с обычными выше примерно на 75%. С учетом ожидаемого объема поставок в азиатском направлении с заводов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" перегрузка на Камчатке позволит экономить почти 240 млн долл. в год. Запуск пункта перевалки ожидается в 2023 году, тогда же планируется ввести в строй первую линию мощностью 6,6 млн тонн завода "Арктик СПГ-2" на Ямале. Сейчас здесь работает завод "Ямал СПГ" мощностью 17,4 млн тонн. Исходя из структуры контрактов "Ямал СПГ", в азиатские страны будет направляться около 55% продукта, что после запуска и выхода на полную мощность "Арктик СПГ-2" превысит 21 млн тонн, уточнил Тимонин.

С учетом поставок СПГ с завода "Сахалин 2" ( около 11 млн тонн в год) Россия сможет ежегодно отправлять в Азию больше 30 млн тонн СПГ. Для сравнения, в 2020 году экспорт в страны АТР составил 16 млн тонн, в Европу - 12,5 млн тонн, всего на 6,75 млрд долл.

Но строительство терминала не упростит судоходство через восточную часть СМП в зимний период. Главная проблема - в мощностях для ледокольного сопровождения по маршруту, а их пока недостаточно. Поэтому значительные объемы СПГ с Ямала могут по-прежнему идти в европейском направлении, считает Гривач.

По мнению Тимонина, улучшение экономики поставок в страны АТР как раз будет способствовать скорейшему достижению цели - круглогодичной навигации по СМП в восточном направлении. Сейчас период судоходства в водах восточного сектора Арктики начинается в июле и завершается в конце ноября. Начать круглогодичную навигацию планируют в 2024 году.

Строительство терминала по перевалке СПГ может решить и давнюю проблему с газификацией Камчатки. В 2010 году "Газпром" начал поставлять в регион газ с западных месторождений полуострова. Но исходные оценки их запасов не оправдались. Сейчас потребность региона в газе обеспечивается примерно на 70%. С учетом падающих объемов добычи ожидается, что к 2025 году показатель сократится почти до 40%.

Электростанции уже вынуждены возвращаться к закупке более дорогостоящего мазута. Разница в стоимости топлива приводит к необходимости дополнительного финансирования из бюджета. Например, в течение отопительного периода 2019/2020 года на мазут были переведены камчатские теплоэлектроцентрали, что привело к незапланированным расходам из бюджета края 1,6 млрд руб.

Сейчас потребность Камчатки в газе обеспечена примерно на 70%, ожидается, что к 2025 году показатель сократится почти до 40%

О возможности газификации Камчатки на основе СПГ говорилось неоднократно. В Авачинской бухте в непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского планируется строительство пункта регазификации мощностью до 600 тыс. тонн, СПГ на который будет поставляться небольшими танкерами именно с перевалочного терминала.

Тема использования терминала для поставок небольших объемов СПГ потребителям Камчатки сейчас активно обсуждается. Но пока непонятно, кто возьмет на себя обязательства по снабжению населения газом по социальной цене, а по рыночной этот СПГ российским потребителям не по карману, сказал эксперт.