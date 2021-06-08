Четырех нижегородцев осудили за убийство и лишение свободы должников

Четырем обвиняемым в лишении свободы и убийстве должников нижегородцам вынесен приговор. Один из них получил 17 лет лишения свободы, второй - 15 лет, третий - 14 лет и четвертый - 3 года условно.

Об этом сообщает СК по Нижегородской области. Как было установлено следствием, в ноябре 2019 года 28-летний подсудимый, подозревая 37-летнего и 42-летнего мужчин в похищении денег, запер их в квартире одного из потерпевших. Для участия в преступлении он привлек троих знакомых 1995, 1988 и 1994 годов рождения и пообещал вознаграждение.

Злоумышленники удерживали потерпевших в квартире, расположенной в Нижегородском районе областного центра, с 22 по 29 ноября. В последний день подсудимые решили, что один из пленников невиновен в хищении и отпустили его. Второго мужчину они избили и задушили, а тело спрятали.

Ни один из подсудимых в ходе следствия свою вину не признал. Приговор был вынесен с участием присяжных. Самый мягкий срок получил подсудимый 1994 года рождения. Его действия были квалифицированы только по статье 127 УК РФ - незаконное лишение человека свободы. Приговор всем четверым в законную силу пока не вступил.