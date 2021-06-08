Глава управления МЧС по Пензенской области ушел в отставку

Начальника главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор Сергей Козлов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России.

- Руководителю главка были предложены должности в других субъектах в рамках ротации кадров, но им было принято решение о выходе на заслуженный отдых, - сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова.

Врио начальника ГУ МЧС по Пензенской области назначен полковник Алексей Рыжов.

Его предшественник 55-летний Сергей Козлов занимал эту должность последние десять лет. Он родился и вырос в Пензенской области, здесь строил свою карьеру. За смелость и мужество, проявленные при тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, Сергей Козлов отмечен ведомственными наградами.